Rosalía, Messi, Picasso i Jon Snow: qui hi ha al nou Museu de Cera de Barcelona

La sèries s'han apoderat amb força de l'imaginari col·lectiu: els protagonistes de La casa de papel en ple atracament, liderats per Úrsula Corberó i Alba Flores, obren el recorregut del nou Museu de Cera de Barcelona, que torna a obrir aquest divendres amb 28 espais temàtics i un 70% de les més de 120 figures renovades.

Més endavant hi ha un espai dedicat a Joc de trons, on Jon Snow sembla assimilar estoicament les figures (més aviat terrorífiques) d'un metge i una infermera que hi ha a l'entrada per homenatjar els sanitaris per la seva feina per lluitar contra el covid. En aquest mateix espai talla la respiració una de les escultures més cares i laborioses, un drac ferotge espaterrant. I entre els nous personatges també hi ha Rosalía, Billie Eilish i Taylor Swift, en l'apartat d'icones del pop; Adele hi apareix amb la seva nova figura encongida però amb un vestit de mare del nuvi tot i tenir poc més de 30 anys.

També s'estrenen en el format ninot Johnny Depp caracteritzat com a Jack Sparrow i un Brad Pitt madur, en lloc del seu moment més àlgid com a sex symbol. També els germans Roca, tres de les figures més aconseguides del museu, perquè són fruit d'haver-los escanejat; i esportistes com Serena Williams, Pau Gasol, Marc Márquez i Fernando Alonso. "El Museu de Cera formava part de l'imaginari de la ciutat i volem recuperar-ho", diu el director de negoci de la institució, Àngel Cruz, que fa tàndem amb Toni Cruz, exmembre de La Trinca i director artístic del museu. La inversió per a la reobertura és d'uns 6 milions d'euros, com diu ell mateix, i esperen rebre entre 150.000 i 200.000 visitants en tres anys. El preu de l'entrada si es compra online és de 20 euros. El museu mantindrà com a taquilla la coneguda caseta del capdavall de la Rambla.

Dos artistes plàstics que s'incorporen al recorregut, Frida Kahlo i Pablo Picasso, n'han sortit especialment benparats. Un altre dels llocs que s'ha transformat és el del submarí: gràcies a la figura de Greta Thunberg ara és un àmbit perquè els visitants prenguin consciència dels problemes ambientals, i durant la visita crida l'atenció que no hi ha polítics catalans més enllà dels presidents Macià i Companys. Potser perquè cada figura costa entre 10.000 i 30.000 i, en temps convulsos com els d'ara, les sensibilitats estan a flor de pell, no fos el cas que hi hagués algun accident. Sí que hi són Angela Merkel i Barack Obama i un passadís de bons i dolents: en una banda hi ha Franco, Mussolini i Hitler. A l'altra, Teresa de Calcuta, Mandela i Ghandi. Les males llengües diuen que ella no desentonaria al bàndol contrari.

"La introducció de figures noves serà contínua a partir del 2021", explica Cruz. La interactivitat és l'altre trumfo amb què el Museu de Cera vol atraure nou públic: un dels nous àmbits és un ascensor que s'eleva per damunt de Barcelona com si fos un ocell gràcies al vídeo i fa un recorregut per llocs tan icònics com l'Hotel W, la Sagrada Família, les Torres Venecianes i l'Anella Olímpica de Montjuïc. I pel que fa pròpiament a les figures, han relaxat les prohibicions perquè el públic es pugui fer fotografies amb personatges tan estimats com Floquet de Neu i Chewbacca. I amb Messi, que es quedarà al museu independentment del seu futur al Barça.