Un 'dream team' d'artistes porta l'òpera a llocs insòlits del Liceu

Una dona que es disposa a morir dins d'una banyera. Una youtuber amb un missatge final per al món. Una àvia que es resisteix a abandonar casa seva per anar a una residència. Són dones solitàries, que s'enfronten a les pròpies tragèdies i que ho fan amb una eina en comú: l'òpera. El Gran Teatre del Liceu estrena l'1 de novembre Sis solos soles, un projecte de l'Òpera de Butxaca i Nova Creació que consisteix en sis monòlegs cantats per veus femenines en peces curtes de petit format, interpretades per un instrumentista. La iniciativa, que han gestat durant més de quatre anys, portarà aquestes obres a espais insòlits del Liceu: des del Saló dels Miralls i el Foyer fins al darrere de l'escenari del teatre.

Sota la direcció escènica de Marc Rosich i la direcció musical de Francesc Prat, Sis solos soles s'ha encarregat a sis equips diferents de llibretista i compositor. Entre els compositors hi ha Joan Magrané – recentment nominat als premis Grammy Llatins– i Raquel García-Tomás – reconeguda amb el Premio Nacional de música–. Magrané ha escrit la música de Dànae recorda, la història d'una víctima d'abusos durant la infantesa que torna al lloc dels fets anys després. La dramaturga Helena Tornero (autora d'obres com Demà i Je suis narcissiste) s'ha encarregat del llibret, que interpretarà la soprano Elena Copons acompanyada de violí.

García-Tomás signa Per precaució, el relat d'una àvia que vol morir allà on ha viscut tota la vida, amb llibret de Victoria Szpunberg (la dramaturga d' Amor mundi i La màquina de parlar). "He intentat crear una música que representa els diferents tipus d'emocions de la protagonista. És un personatge amb molta energia vital que passa per la ràbia, la tristesa, l’empoderament, la il·lusió i la por", explica la compositora. Entre les peces més dramàtiques també hi ha Cállate, un monòleg de l'actor i director Oriol Pla que interpretarà Lídia Vinyes-Curtis i que recull les paraules d'una dona que es vol suïcidar.

Una conversa amb la nevera

Però entre les històries de Sis solos soles no tot són tragèdies. L'actriu Elena Tarrats (intèrpret de musicals com Maremar i Mar i cel) cantarà una ària pintant-se les ungles –amb música de Mario G. Cortizo– per encarnar una youtuber que només està pendent dels likes. La soprano María Hinojosa expressarà el drama de no tenir bateria al mòbil en una comèdia seriosa amb música d'Agustí Charles i la mezzosoprano Marta Fiol protagonitzarà la peça més farsesca i còmica de totes. A Voraç bellesa, Fiol és una cantant que conversa amb la nevera mentre espera que arribi l'orquestra per assajar.

Les peces de Sis solos soles es representaran l'una darrere l'altra al llarg de dues hores i mitja. Les dues primeres es veuran al Foyer, les següents rere l'escenari i les dues últimes al Saló dels Miralls. "Cada grup tindrà un guia, i entre peça i peça s'hauran d'aixecar per canviar l'angle de la cadira i veure la següent", explica el director d'escena Marc Rosich. Les mesures imposades per la pandèmia els han obligat a adaptar la proposta, que està pensada com "un espectacle líric amb públic itinerant" i "amb un format flexible, perquè les obres es poden representar en molts llocs diferents i es poden representar totes seguides o per separat", assenyala Rosich.