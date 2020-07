'Dónde estás, Bernadette': Cate Blanchett i Richard Linklater contra la societat de consum

'Dónde estás, Bernadette'

(3,5 estrelles)

Direcció: Richard Linklater. Guió: Holly Gent, R. Linklater i Vincent Palmo Jr., a partir de la novel·la de Maria Semple. 109 minuts. Estats Units (2019). Amb Cate Blanchett, Billy Crudup, Emma Nelson i Kristen Wiig.

Un dels grans cineastes realistes de les últimes dècades, Richard Linklater, ha fet de l’estudi detallista del transcurs del temps el motiu central de films de culte com ara Boyhood (2014) o la trilogia de Jesse i Celine. Tanmateix, en paral·lel al seu caràcter distès i afable, l’obra del director de Fast food nation (2006) fa gala d’una actitud eminentment subversiva, en clara oposició a l’entumiment intel·lectual i l’embadaliment espiritual promulgat per la societat de consum. En aquest sentit, cal veure la protagonista de Donde estás, Bernadette –la dona d’un peix gros de Sillicon Valley, asfixiada per la banalitat de la vida als suburbis nord-americans– com la baula més indefensa de la impugnació de Linklater a l’ American way of life, una cosina germana dels alienats ionquis del film A scanner darkly (2006). No obstant això, la flama de la creativitat portarà la Bernadette (Cate Blanchett) a fugar-se, i s'agermana així amb els eterns rebels de Slacker (1990) i School of Rock (2003), obres mestres del cineasta texà.

Amb Dónde estás, Bernadette, Linklater afronta el repte majúscul d’intentar adaptar des d’una perspectiva humanista la novel·la homònima de Maria Semple, en què l’autora nord-americana es recreava en el cinisme dels seus personatges per després invocar un moralisme d’autoajuda. Una missió gairebé impossible que Linklater resol defugint la caricatura cruel i empatitzant de manera profunda amb l’antiheroïna del film.