Lluís Homar, Marta Aran i Jordi Casanovas, premis Max de teatre del 2020

L'actor Lluís Homar; l'actriu, directora i dramaturga Marta Aran; i el dramaturg Jordi Casanovas han estat premiats a la XXIII edició dels premis Max de teatre, que s'han celebrat aquest dilluns al teatre Cervantes de Màlaga. Homar s'ha endut el seu segon Max, en aquest cas al millor actor protagonista per La neta del senyor Linh. Aran ha rebut el guardó a millor autoria revelació per la tasca a Els dies mentits. I Casanovas ha aconseguit el Max a la millor adaptació teatral per Jauría, alhora premi a millor espectacle. A més, l'adaptació de Doña Francisquita de Lluís Pasqual, i la coproducció de dansa del Mercat de les Flors Gran Bolero també han estat reconegudes.

La neta del senyor Linh permet a Homar fer una demostració “enorme” del seu talent interpretant tots els personatges de l'obra, segons ha destacat el jurat. El primer Max de l'actor català el va rebre per Terra Baixa, en què també representava tots els papers.

Pel que fa a Aran, el jurat reconeix a l'actriu, directora i dramaturga la tasca a Els dies mentits, un monòleg sobre l'absència d'orgasmes en les relacions sexuals i el tabú que suposa aquesta circumstància.

Per la seva banda, Casanovas ha guanyat el Max a la millor adaptació teatral per Jauría, que alhora ha guanyat el premi a millor espectacle. Es tracta d'una obra creada a partir de les transcripcions del judici a la Manada.

La gala s'ha celebrat al teatre Cervantes de Màlaga. En total s'hi van inscriure 386 espectacles, 35 dels quals van arribar a l'última fase. Els Max consten de 19 categories a concurs i tres premis especials: el Premi Max d'Honor, que distingeix la trajectòria d'una persona per la seva aportació, entrega i defensa de les arts escèniques; el Premi Max Aficionat o de Caràcter Social, que engloba projectes a favor de la integració i la projecció social, i companyies aficionades amb una "excel·lent" contribució a les arts escèniques, i el Premi Max del Públic, que es concedeix a l'espectacle que obtingui més vots del públic a través de l'aplicació online #VotaMax, oberta fins al 20 de maig del 2020.

Els Max, que van ser ajornats al 7 de setembre per l'estat d'alarma decretat a l’estat espanyol, s'han celebrat sota el lema L'art d'escoltar i han estat dirigits per Joaquín Casanova i Elisa Ramos, responsables de la companyia andalusa La Maquiné. La cerimònia, que serveix de celebració del 150è aniversari per al teatre Cervantes, ha comptat com a presentador amb el payaso Chochotte, personatge de l’espectacle Acróbata y arlequín, creat per Casanova i Ramos.

La música i el ball han estat molt presents a l’ambientació de l’esdeveniment. La cerimònia ha comptat amb el seu propi ensemble de cinc músics, dirigits per José López Montes, que han acompanyat cada moment de la cerimònia en directe. S'han sumat sobre l'escenari artistes tan destacats com Fuel Fandango, María José Llergo, l'octet vocal Sietemásuno, Maduixa Danza, Susi Sánchez, Ángel Ruíz, Carlos López, Eduardo Guerrero, la Cia. Zen del Sur, els alumnes del Conservatorio Superior de Danza de Málaga i de l'Escuela Superior de Arte Dramático, en col·laboració amb la Cia. Fernando Hurtado, l'actor José Vera i la ballarina de puntes Gloria Ramos.