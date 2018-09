Imputat de nou un president de la SGAE, ara per l'estafa de la roda de les televisions

260x366 Entrada a la seu barcelonina de la SGAE / PERE TORDERA Entrada a la seu barcelonina de la SGAE / PERE TORDERA

No cessen els escàndols a la Societat General d'Autors i Editors (SGAE). Per segon cop en set anys, ha estat imputat el seu president per una presumpta estafa. El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha citat a declarar com a investigat José Miguel Fernández, així com set persones més, en el possible frau de fins a 100 milions d'euros pel cobrament de drets d'autor per peces musicals emeses a la televisió, el que es coneix com a cas de 'La Roda de les televisions'. La citació és per al pròxim 3 i 4 d'octubre.

Aquesta trama, destapada fa una mica més d'un any, estava integrada per diversos socis de la SGAE i hauria defraudat entre els anys 2006 i 2011 uns 100 milions d'euros mitjançant una operativa consistent en el registre fraudulent de suposades modificacions d'obres originals -i, per tant, lliures de dret d'autor- sense cap variació de les autèntiques per ser emeses en programes nocturns de televisió.

Segons el magistrat instructor, aquestes obres de domini públic plagiades van ser titulitzades -transformades en títols financers- a nom de familiars i testaferros sota diferents editorials pertanyents als investigats.

El 2010, el llavors president de la SGAE, Teddy Bautista, va ser acusat d'un presumpte desviament de fons que ascendia a 160 milions d'euros: l'any passat, a Bautista i a vuit acusats se'ls va imposar una fiança de 63,4 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil.