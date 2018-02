Les institucions demoren la protecció de la primera casa de Martínez Lapeña i Torres a Eivissa

La conservació del primer habitatge a Eivissa de José Antonio Martínez Lapeña i Elías Torres, la Casa Van der Driesche, segueix en l'aire. L'arquitecte Salvador Roig i el Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears en van reclamar la catalogació fa tres mesos, després que els nous propietaris tramitessin un expedient per enderrocar-la. Les institucions públiques eivissenques encara no han pres cap decisió. Segons fonts del Consell Insular d'Eivissa, aquesta setmana tenen previst reunir-se amb l’Ajuntament de Sant Josep –la casa està ubicada a Cala Molí– per abordar la situació.

La Casa Van der Driesche pren el nom de la família holandesa que la va encarregar a Martínez Lapeña i Torres, que al desembre van rebre el Premio Nacional d'arquitectura i va ser construïda entre els anys 1969 i 1973. Seria senzill protegir-la si estigués catalogada però no hi estarà fins que l'arquitecte Juanjo Serra finalitzi la redacció del nou catàleg de patrimoni arquitectònic de l'Ajuntament de Sant Josep. Aleshores, però, podria ser massa tard. "En el cas que la casa figurés dins el catàleg, la justificació per protegir l'edifici seria molt més senzilla. Estudiarem entre totes dues administracions quina base jurídica podria tenir la protecció de la casa", afirmen fonts de la institució. Així i tot, com diu Salvador Roig, el Consell podria actuar de manera preventiva: "Hi ha articles de la llei de patrimoni que li permeten suspendre possibles actuacions mentre s'analitza el tema", subratlla l'arquitecte.

A més, segons Roig, no és imprescindible que la casa estigui catalogada per protegir-la, i posa com a precedent el cas de l'aprovació de les Normes Subsidiàries de Santa Eulàlia. Tot i no tenir catàleg, la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric Artístic (Ciotupha) va prescriure la protecció de nombrosos edificis contemporanis. Entre ells n'hi ha precisament de José Antonio Martínez Lapeña i Elías Torres i d'altres arquitectes, com Erwin Broner, Josep Lluís Sert, Raimon Torres, Albert Illescas, Carles Ferrater i Lluís Gascón.

La casa Van der Driesche es troba en molt bon estat i s'hi han fet poques alteracions. El Coaib la va incloure en el seu llistat d'obres contemporànies susceptibles de ser protegides. Pel que fa als seus trets més destacats, els arquitectes van convertir en virtut les dimensions reduïdes i el fort pendent del solar i van aconseguir que l'habitatge tingués unes vistes privilegiades i, alhora, estigués protegit de l'exterior gràcies a la vegetació i a uns pins preexistents. Per desig dels primers propietaris, els dormitoris estan distribuïts en dos blocs separats. A més, a la casa Van der Driesche ja hi apareixen detalls, com els volums angulosos i l'ús d'elements que tenen un valor plàstic, com els tendals, que són una constant en la trajectòria dels arquitectes.

540x306 La casa Van der Driesche en una fotografia d'època / JAMLET La casa Van der Driesche en una fotografia d'època / JAMLET

Un degoteig de destruccions d’edificis moderns

L'amenaça que pesa sobre la Casa Van der Driesche no és un cas aïllat en la conservació del patrimoni modern a Eivissa en els últims anys: l'any 2015 es va enderrocar Sa Graduada, una escola republicana del mallorquí Guillem Forteza. L'any següent, durant les obres de remodelació del port, es van destruir unes terrasses de l'arquitecte alemany Erwin Broner i l'any passat va caure el Cine Serra, de Germán Rodríguez Arias; que serà substituït per un hotel de cinc estrelles promogut per KKH Property Investors. "Cada any perdem edificis moderns molt interessants, i això no pot passar", lamenta el president de la demarcació d'Eivissa del Coaib, Ivan Torres.