Un príncep saudita és el nou propietari del Da Vinci de rècord

'The New York Times' ha esbrinat qui és el nou propietari de 'Salvator Mundi', la pintura atribuïda a Leonardo da Vinci que va fer el rècord del mercat de l'art fa poques setmanes: el príncep saudita Bader bin Abdalá bin Mohamed bin Farhan al Saud, segons els documents que ha pogut consultar el diari. A més, el Louvre d'Abu Dhabi va fer públic ahir que l'acollirà a les seves sales.

'Salvator Mundi' va ser adjudicat per 382,49 milions en una subhasta d'art contemporani a Nova York. Pel que fa al nou propietari, és un príncep "poc conegut" que forma part d'una branca "remota" de la família reial saudita sense tradició en el món del col·leccionisme. A més, se sap que està involucrat en diverses empreses del país i que és amic de l'hereu al tron saudita, Mohamed bin Salman, després de coincidir a la Universitat de Riad.

Segons 'The New York Times', el representants del príncep no van revelar el seu interès per la pintura fins el dia abans de la subhasta. El príncep havia fet un dipòsit de 100 milions de dòlars per participar en la subhasta i la casa li va demanar informació addicional.