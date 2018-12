Lax'n'Busto publica un nou disc amb diversos cantants i recupera Pemi Fortuny

Lax'n'Busto publicarà un nou disc el 15 de febrer. 'Polièdric' arribarà després de sis anys sense cançons noves i dos anys després del comiat a Razzmatazz del que havia sigut vocalista de la banda en l'última etapa, Salva Racero. Al nou disc no comptaran amb un cantant únic, sinó que hi haurà diferents vocalistes. El més destacat és Pemi Fortuny: el cantant original de la formació torna als Lax per cantar dos temes nous.

El disc d'estudi, produït per Santos Berrocal i Fluren Ferrer, inclourà 10 cançons noves. Els cantants, a banda de Fortuny, són Ernest Armengol, Ramon Mirabet, Miquel Abras, Pol Fuentes i David Ros. També Nerea Bassart, la cantant que va sortir escollida del concurs convocat per la banda. La convocatòria es va fer al maig, s'hi van presentar 238 candidats i es va fer un càsting en directe enregistrat al local d'assaig del grup amb els quatre cantants finalistes. La guanyadora va ser Nerea Bassart, que ha enregistrat una cançó al disc.

El grup ha anunciat que, atesa la complexitat de la proposta, es faran només tres concerts de presentació amb la participació de tots els cantants. El 30 d'abril a l'Auditori de Girona, dins del festival Strenes; el 10 de maig a la sala Barts de Barcelona, dins del Guitar BCN, i el tercer i definitiu, el 24 de maig al Teatre Fortuny de Reus. Al marge de les deu cançons del nou disc, es farà un ampli repàs dels èxits del grup de tota la seva trajectòria. Aquest dimecres, 12 de desembre, es posaran a la venda les entrades dels tres únics concerts.