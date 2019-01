Tot a punt per a uns Gaudí musicals, femenins i ‘màgics’

La màgia del Mag Lari, que debuta com a presentador, serà el fil conductor de la gala dels premis Gaudí que se celebra avui a la seva nova seu, el Palau de Congressos de Catalunya. Lluís Donés repeteix com a director d’una cerimònia que reivindicarà la necessitat del cinema i farà una crida en favor de la llibertat d’expressió. La política també estarà present, però potser més al pati de butaques que a l’escenari, ja que per primera vegada un ministre de Cultura (José Guirao) assistirà als premis de l’Acadèmia del Cinema Català, i també ho faran l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i moltes altres autoritats.

El que sí que està garantit és el protagonisme de la música durant la gala. Hi haurà actuacions de Joan Colomo, Roger Mas, Ju, Alba Carmona, Elena Tarrats i Alfred García, que a més s’encarregarà d’entregar el premi especial del públic juntament amb Anna Castillo i Candela Serrat. Altres lliuradors de premis seran Bruna Cusí, Miki Esparbé, Aina Clotet, Juanjo Puigcorbé, Itziar Castro, Àngel Llàcer i Albert Serra, entre d’altres.

Joan Pera, Gaudí d’Honor

L’únic premi segur serà el Gaudí d’Honor, que recollirà l’actor i doblador Joan Pera. Els de les altres 22 categories oficials i el premi del públic s’aniran sabent a partir de les 21.55 h, començant pel de millor guió, que serà el primer que es lliurarà. Una de les incògnites de la nit és si es tornarà a repetir un palmarès paritari com el de l’edició anterior, en què el 50% de les premiades eren dones; enguany, la presència femenina en les nominacions també frega el 50%, un 10% més que l’any passat.

En total, són 36 les produccions candidates a premi. Les més nominades són Entre dos aguas, Viaje al cuarto de una madre i El fotógrafo de Mauthausen, les tres amb deu candidatures; Petra, amb vuit, i Les distàncies, amb set. La cerimònia es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio, i també en streaming per l’Ara.cat.