El refinament i la violència del luxe

La nova exposició sorgida de l’acord entre la Fundació La Caixa i el British Museum té com a protagonista el luxe a l’antiguitat. La tria d’aquesta temàtica pot semblar una provocació perquè, salvant les distàncies amb l’exposició, les col·leccions del British Museum, com altres museus europeus, s’han format al llarg dels segles sovint enmig de conflictes bèl·lics com el que explica un relleu exposat al CaixaForum. Prové de l’antic palau de Nínive, a l’actual Iraq: a la part superior hi ha l’exèrcit assiri envaint la ciutat elamita de Hamanu, al sud de l’Iran, i a sota uns altres soldats emportant-se el botí patrimonial de la ciutat, unes calderes.

La mostra en qüestió porta per títol Dels assiris a Alexandre el Gran i inclou 217 peces. El president del patronat del British Museum, Richard Lambert, recorda que el període de les obres, entre el 900 i el 300 aC, va ser convuls: “Aquests segles van ser un temps de violència extrema, pillatge i tributs abusius”, afirma. Pel que fa a la formació de les col·leccions del British, Lambert remet al seu departament de premsa, que reivindica la transparència de la institució: “Els objectes de les col·leccions històriques van ser obtinguts en moltes circumstàncies, com a resultat d’expedicions punitives, adquisicions forçades i col·leccionisme colonial, però també com a regals diplomàtics i donacions, i alguns objectes van ser donats o venuts conscientment. El British Museum dona accés a més de quatre milions d’objectes a través de la nostra web amb notes explicatives de com van entrar a formar part de la col·lecció els objectes”. En el cas del relleu del palau de Nínive, únicament expliquen que el van adquirir el 1856. També subratllen que fan recerca en aquest camp: “Els nostres conservadors estan sempre oberts a debatre com els objectes van entrar al British Museum i aquesta és una àrea de recerca activa per a tots els nostres departaments curatorials”.

L’apogeu d’objectes únics

Moltes de les peces de l’exposició són prodigioses, com un peix d’or del Tresor de l’Oxus, a l’actual Tadjikistan, que contenia perfums, o una petita ampolla fenícia de vidre i pa d’or de l’actual Líban. “Durant aquests segles va haver-hi un augment sense precedents de la quantitat, la qualitat i la diversitat d’objectes de luxe”, explica Alexandra Fletcher, conservadora del British Museum i comissària de l’exposició. De fet, la idea de luxe es perllonga fins ara i apareix amb variacions culturals arreu del món. “Es feien servir els objectes per marcar l’estatus”, subratlla la comissària, mentre que, per a Lambert, David Beckham i Leo Messi són dues icones de l’ostentació. Precisament la varietat de peces és immensa: al llarg del recorregut es poden veure plaques decoratives d’ivori, bols, gerres i calderes, maons decorats, rajoles, ornaments per a peces de mobiliari, collarets i arracades d’or, una cloïssa gegant gravada que servia per guardar-hi cosmètics i escultures. També monedes de les quals s’explica com van aparèixer. Entre altres peces fabuloses hi ha el pom per a l’empunyadura d’una daga amb forma de cap de lleó de Sippar (l’Iraq), i l’exposició també dedica un àmbit al luxe més intangible, el sensorial: en un altre relleu de Nínive es pot veure un gran jardí que requeria la construcció d’una important xarxa hidràulica per regar-lo, i on també hi havia plantes i animals exòtics. En un tercer relleu del mateix palau es veu una escena protagonitzada pel rei Assurbanipal relaxant-se. A més d’aquest rei, un altre personatge emblemàtic de l’antiguitat va ser Alexandre el Gran, de qui es pot veure una escultura heroica per glorificar-lo. Entre tantes peces, la comissària resumeix els diferents moments històrics amb un material preciós: “L’ivori per als fenicis, les pedres semiprecioses per als babilònics, l’or per als aquemènides i el vidre per als grecs”.

Un altre dels aspectes de l’exposició són les influències artístiques que es produïen gràcies al comerç i les guerres, i n’hi ha un altre que també ha arribat fins avui: les imitacions dels objectes de luxe. En aquest sentit, diverses àgates recorden el costum insòlit de bullir les de menys qualitat per fer-los pujar el color i un bol romà de vidre recorda que aquest material es feia servir per imitar les pedres precioses. Luxe. Dels assiris a Alexandre el Gran és la quarta exposició sorgida de l’acord entre la Fundació La Caixa i el British Museum, que es prolongarà fins al 2024 i estarà oberta fins a l’11 d’agost. A continuació viatjarà al CaixaForum de Madrid i al de Saragossa.