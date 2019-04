La reforma innovadora de 530 pisos a Bordeus guanya el premi Mies van der Rohe

El despatx francès Lacaton & Vassal, juntament amb Frédéric Druot Architecture i Christophe Hutin Architecture, ha guanyat el premi Mies van der Rohe 2019 per la transformació de 530 habitatges a Bordeus. El jurat valora que la renovació és "innovadora" i que proporciona a tots els habitatges "una nova qualitat d’espai i de vida, partint d’un inventari molt precís de les qualitats existents a preservar i les mancances". Una altra particularitat de l'obra és que la transformació de cada habitatge només va costar 50.000 euros (sense IVA), que el preu del lloguer no va augmentar i que els habitants dels habitatges no van haver de marxar de casa durant les obres. El client és Aquitanis, patronat d’habitatge de Bourdeaux Métropole.

El premi Arquitectura Emergent 2019 ha recaigut en el despatx de Tolosa BAST pel menjador de l'escola de Montbrun-Bocage, a l’Alta Garona, a prop dels Pirineus francesos. El menjador és una extensió de l'escola existent de 61 alumnes que tanca el pati físicament però no visualment.

Els dos projectes premiats van ser elegits d'una llista de 383 obres de 38 països. Els finalistes són Terrassenhaus Berlín / Lobe Block, l’auditori i centre de congressos de Plasència; PC CARITAS a Melle i la plaça Skanderbeg a Tirana.