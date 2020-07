Reus també cancel·la la celebració de Sant Jordi el 23 de juliol

Reus tampoc celebrarà el Sant Jordi d'estiu, previst per al 23 de juliol, per la situació sanitària del coronavirus. La comissió de Sant Jordi de la ciutat, integrada pels organitzadors de la celebració, ha decidit no sumar-s'hi, explica l'ajuntament reusenc en un comunicat recollit per Europa Press. El consistori al·lega les dificultats de mantenir amb responsabilitat les mesures sanitàries establertes. També diu que es tracta d'una data poc atractiva i considera que la diada del 23 d'abril va més enllà del pur objectiu comercial.

La decisió de no celebrar la jornada, que com és tradicional el 23 d'abril té lloc a la plaça del Mercadal, ha sigut "quasi unànime". Hi han donat suport les entitats culturals de la ciutat, tot i que les llibreries i les floristeries podran instal·lar una parada al carrer, davant el seu establiment, si ho sol·liciten abans del 17 de juliol. El regidor de Cultura i Política Lingüística de Reus, Daniel Recasens, ha recordat que el 23 d'abril ja es va celebrar un Sant Jordi en ple confinament "amb tot l'enginy telemàtic". "Vam aconseguir que no fos un dia com qualsevol altre", ha afegit.

Després de rebre les instruccions concretes de la Cambra del Llibre per organitzar el Sant Jordi d'estiu, l'Ajuntament va organitzar reunions amb llibreters i floristes. Així mateix, va convocar la comissió de Sant Jordi, que compta amb representació de les entitats culturals de la ciutat i que ha sigut la que ha pres la decisió final. Tot i això, des de la regidoria de Cultura s'ha fet una crida a gaudir de les llibreries i floristeries durant tot l'any i a consultar les novetats editorials d'enguany a través del punt de llibre de les biblioteques municipals amb el recull d'autors locals.

Reus no és l'únic municipi que no celebrarà el Sant Jordi d'estiu. La setmana passada tres llibreries de Figueres van anunciar que no s'hi sumaven perquè consideren que "no és viable, ètica ni segura". I justament ahir el sector del llibre del Segrià va decidir cancel·lar la celebració als carrers arran de la situació sanitària de la comarca.