El debut literari de Roger de Gràcia, amb l'ARA

"Em sembla que hi ha una bona història sobre l’infantilisme, sobre tocar fons, sobre anar a buscar respostes pròpies i de parella, sobre confrontar-te amb una realitat més dura per assumir certa maduresa, i personalment perquè tenia una Cuba a dins que necessitava treure, perquè és una realitat que no acabes de pair ni d’entendre", deia Roger de Gràcia a l'ARA el 2016 quan se li va preguntar per què havia escrit una novel·la. 60 dies a Cuba (Amsterdam) és el debut a la ficció del periodista, presentador del programa Estat de Gràcia a Catalunya Ràdio. El llibre es pot aconseguir amb l'ARA del 19 al 25 d'agost al quiosc per 17,90 euros.

60 dies a Cuba acompanya el Roger i l'Amanda, que decideixen retrobar-se després de passar 60 dies a Cuba en què cadascun gaudeix de l'illa per separat i amb plena llibertat. La novel·la sorgeix d'una experiència viscuda pel mateix autor. El dietari que va escriure en un viatge a Cuba li va servir per treure'n anècdotes que el van sorprendre, "apunts de cubanitat", diu, però la imaginació va farcir la trama de sentiments, sensacions i emocions. A la ficció, el viatge serveix d'excusa al protagonista per replantejar-se la seva relació, però també per obrir-se a nous horitzons i descobrir dones diferents, paisatges exòtics i borratxeres de rom. La primera novel·la de Roger de Gràcia se submergeix, a través de l'humor i la tendresa, en els conflictes interns d'un home que passa de la trentena i que busca a Cuba un camí vital per seguir-lo.

