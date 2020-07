El sector del llibre del Segrià cancel·la la celebració de Sant Jordi als carrers

El Segrià no celebrarà Sant Jordi el 23 de juliol als carrers de la comarca. El sector del llibre ha decidit cancel·lar-lo arran de la situació sanitària, amb un confinament perimetral pel rebrot de coronavirus de les últimes setmanes. "La decisió de cancel·lar el Sant Jordi d'estiu als carrers no ha estat fàcil però l'hem presa en conjunt, amb el ferm convenciment que la cosa més important és garantir la salut de tothom", expliquen en un manifest deu editors i llibreters de la comarca. Els signants són Abacus Cooperativa, Associació Bronca, Caselles Lleida, Edicions El Jonc, Editorial Fonoll, Editorial Milenio, Genet Blau, La Sabateria, Mosaics Llibres i Pagès Editors.

Tot i això, el sector vol que el 23 de juliol sigui un dia especial, de manera que està treballant en un Sant Jordi de petit format amb activitats digitals i físiques. Aquesta alternativa inclourà "múltiples opcions" per celebrar la diada i "totes garantiran estrictament les mesures de seguretat recomanades", afirmen. Així mateix, editors i llibreters fan una crida perquè els lectors donin suport al Sant Jordi d'estiu i al sector del llibre tot l'any.

"C al fer tots els esforços per preservar la pluralitat i la riquesa de l'ecosistema del llibre en català", diuen editors i llibreters, que alerten que "aquesta riquesa està en perill". Per això demanen als lectors que no deixin d'adquirir llibres durant aquest Sant Jordi, ja sigui de manera virtual o presencial als establiments. També animen els ciutadans a donar suport al teixit local, perquè el Segrià serà l'única comarca que no podrà celebrar el Sant Jordi d'estiu com la resta de Catalunya, i fan una crida a les institucions perquè ajudin "la cultura en general i el sector del llibre en particular".

Males Herbes no posarà paradeta

L'editorial Males Herbes ha anunciat a través de Twitter que aquest any no posarà la tradicional parada per vendre i signar llibres a Barcelona. "Per a nosaltres Sant Jordi és dia d'acollir amics i lectors, i de compartir-hi bons moments sense restriccions. Un dia del llibre amb segurates a les cantonades no és el nostre dia del llibre", diuen els responsables de Males Herbes, que demanen als lectors que els busquin a les llibreries.

El 23 de juliol no posarem paradeta al carrer. Per nosaltres Sant Jordi és dia d'acollir amics i lectors, i de compartir-hi bons moments sense restriccions. Un dia del llibre amb "segurates" a les cantonades no és el nostre dia del llibre. El 23, busqueu-nos a les #llibreries pic.twitter.com/GNTHJSSzCD — Males Herbes (@LesMalesHerbes) July 13, 2020

La setmana passada tres llibreries de Figueres van rebutjar celebrar el Sant Jordi d'estiu perquè consideren que no és "viable, ètic ni segur". També van acordar no fer el descompte habitual del Dia del Llibre (10%) per reivindicar el valor de tota la cadena del llibre: autors, editorials, distribuïdors i llibreries.