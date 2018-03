El sector teatral alerta de la caiguda d’un 10% del públic

La convulsió política no dona senyals d’esgotar-se: mala notícia per al teatre. La presidenta de la patronal del sector (Adetca), Bet Orfila, va fer públic ahir que els mals resultats de la tardor, atribuïbles a la inestabilitat política, s’han allargat fins a la vaga del 8-M i ja es comptabilitza una davallada del 10% del públic i de la recaptació en comparació amb el mateix període de la temporada passada. “Serà molt difícil de remuntar. Tenim la confiança que la programació, de gran nivell, pal·liarà la caiguda, però hauria d’omplir-ho tot al 100% a partir d’ara”, afirma. S’estroncarà així la tímida remuntada que es va registrar la temporada passada i es tornarà a xifres de plena crisi. “Estem preocupadíssims i no parem d’inventar noves maneres de convèncer el públic, de fer-nos visibles, de cridar-los”, diu.

Els teatres obren portes

Una d’aquestes fórmules per conjurar l’optimisme és la revitalització del Dia Mundial del Teatre, el 27 de març, que per primer any organitza conjuntament tot el sector: les empreses de teatre privades, els teatres públics, l’associació d’actors i directors i també els Premis de la Crítica, que se celebraran la vigília de la commemoració, el 26 de març, a La Villarroel.

Un dels actes nous i més atractius serà l’obertura d’una vintena de teatres, que oferiran visites guiades perquè el públic pugui conèixer les interioritats de les sales. Algunes muntaran activitats especials, com ara la presentació al Teatre Tívoli del musical coprotagonitzat per Àngel Llacer La jaula de las locas o un assaig obert al Teatre Victòria d’ El despertar de la primavera, entre d’altres. Un any més s’organitzaran rutes amb Bus Turístic que uniran els punts on hi havia i hi ha teatres avui a Barcelona, i a l’Ateneu Barcelonès es llegiran els manifestos oficials de la diada -el text en català anirà a càrrec de l’actriu Imma Colomer- i es farà una lectura dramatitzada d’ Antaviana.