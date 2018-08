Un segle enamorats del vinil

Del 1949 al 1951 Felip d’Edimburg, el marit de la futura reina d’Anglaterra, va ser destinat a Malta. Membre de la marina britànica, Felip guardava bons records dels seus anys maltesos, ja que passava més temps torrant-se al sol i de festa que no pas posant ordre als vaixells de la flota. Felip i Elisabet, que també va ser bastant feliç a Malta abans que li toqués ser reina, vivien a la Villa Guardamangia, un edifici que actualment ha quedat tot vellet, en espera d’una remodelació. Per organitzar les seves festes, Felip solia visitar molts cops el negoci de la familia D’Amato, a St John’s Street, just al centre de La Valletta. Allà comprava un munt de vinils dels cantants i grups de moda, com les Andrews Sisters o Vaughn Monroe.

La rivalitat amb Cardiff

Però el negoci musical D’Amato no està només orgullós d’haver cuidat la monarquia britànica, quan ha tocat. El seu principal orgull és ser la botiga de música que porta més anys oberta al mateix lloc. D’Amato manté una guerra freda des de la distància amb Spillers Records, una botiga de Cardiff que afirma ser la més antiga del món, tot i que els maltesos recorden com els gal·lesos han canviat dos cops de local; l’últim, el 2009. Spillers Records, que segueix lluitant per defensar una oferta basada en el vinil a l’era d’internet, va ser fundat el 1894 i té documents que ho proven. A D’Amato són més antics, del 1885, però en els primers anys de vida la botiga venia mobles, i no va canviar a la música fins poc després de l’any 1900. Per tant, els maltesos poden demostrar que ningú porta tants anys al mateix lloc com ells venent música.

Arrels italianes

La família D’Amato segueix regentant el negoci, i els actuals gestors han rebuscat a tots els arxius de Malta intentant refer la seva història. Buscant, han pogut saber que el seu rebesavi, Giovanni D’Amato, va néixer a Itàlia el 1861 i va marxar a Malta, on hauria obert la botiga el 1885. El primer document que tenen d’ell, però, és un judici per un problema amb el lloguer, quan la botiga ja estava oberta. Saben que primer venien tot tipus de mobles i que quan van arribar els primers gramòfons, Giovanni D’Amato hauria tingut l’encert d’especialitzar-s’hi. Entrar a D’Amato és connectar amb records d’altres èpoques en un temple de la música on el vinil segueix sent al centre de la litúrgia. De fet, el local, conscient que cal adaptar-se a les noves èpoques, ha anat arraconant els CD o els DVD i ara ho ha apostat tot al vinil. Si el local és famós pel fet de ser tan antic, toca atraure els turistes amants de la música que vulguin comprar vinils vells a la botiga amb més tradició. Abans aquí s’hi compraven instruments, vinils i també els gramòfons, esclar. De fet, quan passeges pel centre de La Valletta, et crida l’atenció un dels cartells de la botiga, amb la imatge de la famosa marca His Master’s Voice (HMV), que durant anys va ser la companyia discogràfica més gran del Regne Unit. Viatjar pel món i veure la imatge d’aquell gos escoltant un gramòfon era senyal que al negoci s’hi podia comprar música, i els D’Amato van ser prou llestos per tancar un contracte per tenir l’exclusivitat a Malta de HMV ja als anys 20. En una illa convertida en una important base militar britànica, bona part dels clients van ser precisament militars.

Vendre i produir música

De fet, la botiga és just al costat de Strada Stretta, un carrer conegut pels britànics com The Gut, on històricament hi havia tots els bars que tancaven tard. Això convertia el negoci D’Amato en el punt de trobada ideal per als propietaris dels bars, que hi buscaven la música de moda per fer-la sonar i atraure mariners. D’Amato va arribar a ser tan important que durant anys va tenir la seva pròpia discogràfica de música local, i va enviar els primers cantants de rock local a Itàlia per gravar discos. Posteriorment va crear el seu propi estudi, que ja no existeix. En els últims anys, però, D’Amato s’ha centrat a vendre vinils, una música que, de passada, explica la història de Malta, ja que s’hi troba molt rock britànic i molta cançó italiana. Les dues terres que han condicionat sempre la vida maltesa.