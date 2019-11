Societat Doctor Alonso rescata la bellesa dels cossos madurs al Mercat de les Flors

"Hi ha una certa pressió per mostrar la gent gran com persones extremadament vitals, com si fossin joves", afirma la directora de la companyia Societat Doctor Alonso, Sofía Asencio. Contra aquesta imposició, la companyia va estrenar el 2003 al Teatre Lliure Sobre la bellesa, un espectacle fet amb intèrprets d'entre 65 i 70 anys i sense cap tipus de relació amb la dansa. Ara, coincidint amb la Constel·lació Societat Doctor Alonso de la programació d'enguany al Mercat de les Flors, la formació ha recuperat el muntatge i li ha tornat a donar forma amb nous intèrprets. "La peça actual és molt més complexa que la dels inicis –apunta Asencio–. Aquesta vegada ha explosionat i hem passat de sis a nou ballarins". Sobre la bellesa es podrà veure des d'aquest dijous fins diumenge al Mercat de les Flors.

Societat Doctor Alonso ha seguit el mateix procés que fa setze anys. "Hem començat a dibuixar els moviments des de zero, sense una coreografia imposada, sinó a partir dels moviments dels intèrprets", explica el codirector de la companyia, Tomàs Aragay. Amb la voluntat de portar a l'escenari uns cossos que habitualment no hi són presents, Societat Doctor Alonso ha creat, segons Aragay, "un treball escultòric i visual que és molt abstracte i que consisteix en entendre els ritmes i els silencis, ocupar els espais i veure les dificultats no com a defectes sinó com a virtuts". De fet, el ritme és un element fonamental de l'espectacle. "Els espectadors estem malacostumats a veure les coses amb pressa. Aquí hauran de seure i frenar, perquè quan ho fem es revelen coses que d'entrada desconeixíem", diu Aragay.

Per als intèrprets, formar part de Sobre la bellesa ha sigut un exercici de descoberta. "El més emocionant de l'espectacle és que no està tot pautat. Nosaltres controlem lliurement els temps, l'espai i la relació amb els altres", assenyala un dels ballarins, Iñaki Arregui, que subratlla la importància de "posar en valor el cos més enllà dels estereotips". A escena, els intèrprets es mouen acompanyats al piano per Agustí Fernández i Jordina Millà, que creen "un fresc abstracte ple de la poesia dels cossos", segons Aragay.

Sobre la bellesa inaugura la Constel·lació Societat Doctor Alonso del Mercat de les Flors, que inclou tres peces de la companyia al llarg de la programació d'enguany. De cara al març, Societat Doctor Alonso estrenarà Contrakant, un muntatge que desmunta, a través del moviment, algunes afirmacions del filòsof Immanuel Kant. Al maig, la companyia portarà el duet Andrei Rublev, basat en la pel·lícula homònima d'Andrei Tarkovski rodada el 1966.