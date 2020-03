Els teatres alerten que si la crisi s'allarga "hi ha estructures petites, sales i companyies que no ho resistiran"

La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca), Isabel Vidal, alerta que moltes "estructures petites", entre les quals sales, productores i companyies, podrien no sobreviure a la crisi del coronavirus. "Si la situació s'allarga, hi ha empreses que seguiran, altres ho faran amb més dificultats, i n'hi ha que no podran", avisa a l'ACN Vidal, que tem tant pels perjudicis d'un allargament de la inactivitat imposat pel confinament com per la tardança de més mesures públiques de "xoc", que vagin més enllà "del crèdit" i aboquin milions "a fons perdut" al sector. A més, recorda que el calendari més plausible de retorn a la normalitat, a tocar de l'estiu, no convida a l'optimisme respecte a la resposta del públic: "La gent haurà estat un o dos mesos tancada a casa, i el que voldrà serà aire lliure".

Si fa poc més de deu dies els empresaris teatrals demanaven a les administracions públiques principalment "crèdits" per fer front als problemes de tresoreria derivats dels aleshores 15 dies ordenats de tancament, l'Adetca veu ja imprescindible "un nou pla de xoc" que vagi més enllà. "Falten diners a fons perdut", insisteix la seva presidenta, Isabel Vidal.



A l'espera que el govern espanyol anunciï mesures específiques de suport al sector cultural (a hores d'ara s'estan negociant, entre d'altres, amb la Federació Estatal d'Associacions d'Empreses de Teatre i Dansa, recorda), la presidenta de l'Adetca concedeix que tot allò que s'ha disposat fins ara per part de la Generalitat i l'Ajuntament són unes "bones primeres mesures", però orientades sobretot a satisfer necessitats de liquiditat de les empreses. Tot i així, alerta del risc de sobreendeutament. Segons Vidal, pot passar que als equipaments, productores i companyies petites que ara recorrin al crèdit que facilita l'administració, fins i tot a interessos baixos, per salvar la falta d'ingressos, quan tornin a l'activitat els costi fer front al pagament dels mateixos crèdits en un context de dificultats per la ressaca de la crisi.

Mesures més "contundents"

"S'ha de tenir molt en la ment com salvar estructures, com salvar teixit, perquè aquest teixit és el que acabarà donant feina als treballadors de la cultura, artistes i tota la gent que depèn d'aquestes produccions. Faltaran diners per salvar el teixit empresarial, perquè hi ha molta estructura que no aguantarà", diu Vidal.



L'Adetca, que representa el 95% de les sales de teatre privades de Catalunya i més del 90% de les productores de teatre, aplaudeix, per exemple, la possibilitat de compensar el lucre cessant de les empreses, cosa que s'ha plantejat des de la Generalitat, entre altres mesures, o el milió d'euros que l'Ajuntament de Barcelona oferirà en subvencions a la cultura de base. "Tot i que un milió d'euros a la ciutat de Barcelona és res", fa notar.



Vidal demana una "gran campanya de sensibilització" des de les administracions, quan arribi el moment, per fomentar que "la gent torni al consum cultural". "Ens agradaria que la ciutat faci un brot primaveral de cultura", desitja, pensant en aquest cas amb l'activitat que concentra Barcelona. En aquest sentit, confia que iniciatives com l'ampliació del festival Grec a l'agost per donar cabuda a espectacles cancel·lats o ajornats sense data contribueixi si més no a evitar "perdre" del tot la temporada.

ERTO al Grup Focus i la Sala Beckett

La crisi del coronavirus ja ha dut algunes productores i equipaments teatrals, com ara el Grup Focus i la Sala Beckett, a presentar expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO). El Grup Focus, que inclou teatres com el Goya, el Romea i La Villarroel, ha presentat un ERTO que afecta 330 treballadors, amb una reducció del 100% de la jornada per als 30 empleats vinculats directament a l'activitat dels seus teatres, i del 50% per a la resta de personal del grup empresarial. "L'empresa vol tornar a l'activitat i la feina a tothom. Això s'ha fet perquè tots tornin", assegura Isabel Vidal, gerent del grup, que ha manifestat la "voluntat" de pagar els complements salarials que no cobreix la prestació econòmica pública, tot i admetre que dependrà de si la situació s'allarga en el temps. L'ERTO de la Sala Beckett afecta 17 treballadors i s'allargarà fins que s’aixequi el confinament.