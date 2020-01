El temporal doblega 'David i Goliat' "pels genolls"

"Jo crec que amb pròtesi podrà tornar a caminar", diu l'artista Antoni Llena, que està compungit perquè el temporal va fer caure la seva escultura David i Goliat dimarts a la nit, ubicada a la Vila Olímpica de Barcelona. Tot i així, explica els danys que va patir l'obra amb tendresa. "Es temia que la cara sortís volant pels aires o que fallessin els fonaments, però li va passar com als humans i li van fallar els genolls", diu l'artista.

Malgrat que l'obra s'ha fet malbé, Llena valora sobretot que no es produïssin danys personals. Com expliquen fonts de l'àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, les ratxes de vent de més de 140 km/h van provocar que es dobleguessin els peus de suport i tombés l'estructura. Es rehabilitarà l'obra després del temporal. "Només ha quedat afectat el tros del llençol superior, que fa 164 m2, que va picar a terra en la caiguda i els peus doblegats", afirmen les mateixes fonts. Per les dimensions de l'obra, es rehabilitarà al mateix lloc i es reforçarà. L'última restauració de l'obra es va acabar a finals de l'any passat i va costar 85.000 euros. "Es va fer una restauració del conjunt: es van revisar els fonaments i les soldadures, es va netejar i es va tornar a pintar", expliquen des de l'Ajuntament. Precisament els punts que es pensava que eren més delicats, les bases d'ancoratge i el punt on les potes es troben amb la carota, no van cedir. "Aquesta peça ha passat dues revisions molt a fons, les conclusions de les quals van ser que estava en perfecte estat", explica Llena.

La primera restauració es va fer el 2007, quinze anys després de muntar l'obra, i l'altra va finalitzar l'octubre de l'any passat. Per entendre per què cal tenir en compte també la ubicació de l'obra davant de la plaça dels Voluntaris: "Està enclavada entre les dues torres Mapfre, i quan el vent ve de llevant, es comprimeix entre les dues torres i agafa encara més velocitat", diu l'escultor i director del taller on es va fer la peça, Pere Casanovas.

Una rehabilitació de quatre o cinc mesos

"Instal·lar-la va ser un repte molt gran i apassionant", subratlla Llena. Els enginyers del moment es van negar a signar el projecte, i l'artista va fer-ho per assumir la seguretat de l'obra durant deu anys. La falta de resposta dels tècnics va fer que la col·locació de l'obra s'endarrerís i va ser inaugurada el 7 de desembre de 1992; és a dir, quatre mesos després dels Jocs Olímpics. "Quan la va començar, hi havia d'haver dues línies paral·leles: jo treballava des d'un punt de vista intuïtiu i per l'altra banda hi havia d'haver un estudi de càlcul d'una enginyeria, i no n'hi havia cap que em digués res", recorda Pere Casanovas, que també es farà càrrec de la rehabilitació de l'obra. L'escultor creu que les obres duraran quatre o cinc mesos.

David i Goliat va ser la primera gran obra pública de Llena, conegut també pel monument als castellers ubicat a la plaça Sant Miquel de Barcelona. "Sempre havia fet coses petites. Quan me la van encarregar tenia reticències amb l'art monumental, i vaig plantejar la idea de fer una obra que ho fos, però que enmig del carrer fos un testimoni de la feblesa, i que d'alguna manera contradigués el seu aparent monumentalisme". Per això quan es transita per sota de l'escultura, cal aixecar el cap i mirar al cel, i la màscara es projecta al terra amb l'ombra i es mou seguint el curs del sol. "Són elements que posen en contradicció el sentit de la monumentalitat", conclou Llena.