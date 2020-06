El TNC s'imposa a l'apocalipsi en la temporada 2020-2021

"Tot el que es va escriure abans del coronavirus ja és un clàssic. La societat ha canviat i la mirada a la contemporaneïtat també", afirma el director del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Xavier Albertí. La profunda empremta que deixa la crisi sanitària del covid-19 ha obligat el teatre a plantejar-se una temporada diferent, amb una inauguració a base de monòlegs, l'aforament subjecte a les restriccions de les autoritats i menys obres a la Sala Gran.

Poder tirar endavant la programació encara que hi hagi una nova onada de coronavirus és un dels grans reptes del TNC, i per això totes les produccions pròpies del teatre es podran veure també en format audiovisual. L'altre objectiu era aconseguir una temporada "construïda de cap i de nou", que "no donés la sensació que estava feta de sargits, dels espectacles que no s'han pogut veure, perquè seria un Frankenstein estrany", explica Albertí.

El curs 2020-2021 la Sala Gran acollirà tres espectacles que van ser escrits o transcorren en èpoques convulses. El primer serà L'hèroe de Santiago Rusiñol amb direcció de Lurdes Barba. S'estrenarà el 3 de desembre i es podrà veure fins al 10 de gener. Ambientada en la derrota colonial espanyola a les Filipines a principis del segle XX, l'obra gira al voltant d'un noi de pagès (Javier Beltrán) que torna a casa després d'haver combatut a la guerra. "El text denota una profunda irritació contra el militarisme i la usurpació del poder", assenyala Albertí, que defineix l'obra com "un retrat de la decadència heroica". Al repartiment també hi haurà Georgina Latre, Manel Barceló, Joan Negrié i Rosa Renom, entre d'altres.

Subirós torna a la Sala Gran

Després de dirigir el 2013 La rosa tatuada de Tennessee Williams, Carlota Subirós tornarà a la Sala Gran del TNC amb una altra obra del mateix autor. Hi dirigirà La nit de la iguana, que parla de l'ascens del nazisme els anys 40 des de la costa del Pacífic a Mèxic. "Williams la va escriure el 1962, en un context de profunda transformació, i va ser el seu últim gran èxit", destaca Albertí, que assegura que el muntatge "serà un gran descobriment per als espectadors per la seva profunditat i radicalitat filosòfica". La nit de la iguana es veurà de l'11 de febrer al 28 de març i entre els actors que hi participaran hi haurà Nora Navas i Joan Carreras.

L'últim espectacle de la temporada a la Sala Gran serà també una fita històrica: el primer muntatge escrit per una dramaturga catalana contemporània que es podrà veure en aquest espai. L'emperadriu del Paral·lel, de Lluïsa Cunillé, desplegarà "una vibrant simfonia escènica" ambientada a Barcelona poc abans de la proclamació de la Segona República. L'obra, que es representarà del 6 de maig al 13 de juny, parteix de la vetlla del cadàver d'una cupletista famosa per part dels seus amants, coneguts i admiradors. "És un retrat del submón del Paral·lel durant els anys 30 i serà el nucli del nou epicentre de la temporada, que estarà dedicat al teatre musical dels anys 20 i 30", ha avançat Albertí, que dirigirà el muntatge. Pere Arquillué interpretarà un periodista que ha d'escriure l'obituari de la vedet i Sílvia Marsó serà una pianista que acompanyava l'artista als escenaris.

Sagarra i la supervivència de la cultura

La temporada 2020-2021 del TNC constarà de 27 espectacles i es presentarà al complet al setembre. Tot i això, Albertí ha avançat que a la Sala Petita es programarà Galatea de Josep Maria de Sagarra amb direcció de Rafel Duran. "El text reflexiona sobre la capacitat de la supervivència de la cultura enmig d'un conflicte bèl·lic", ha apuntat el director del TNC. El muntatge, que es representarà del 29 d'abril al 23 de maig, acompanya una domadora de foques que lluita per protegir un grup de pallassos d'origen jueu. Al repartiment hi haurà Anna Azcona, Roger Casamajor, Míriam Iscla i Borja Espinosa, entre altres.

Dels muntatges cancel·lats per culpa del coronavirus se'n recuperaran alguns, com ara els que formaven part de l'Epicentre Pioneres, entre els quals hi ha Solitud de Víctor Català. La temporada s'inaugurarà l'1 d'octubre a la Sala Petita amb 10 monòlegs inspirats en el Decameró de Pier Paolo Pasolini escrits per 10 autors (com ara Gregorio Luri, Narcís Comadira, Cristina Morales i Marta Marín-Dòmine), i amb 10 directors i 10 intèrprets diferents. Seran textos que parlaran de qüestions com la utilitat d'escriure teatre avui, les actituds policials viscudes durant la pandèmia i les cuques de llum de Wuhan. "Reflectiran les cicatrius que com a societat hem viscut", indica Albertí.

Durant el juliol, el TNC començarà a acollir públic amb dos espectacles del Festival Grec i algunes produccions del Cruïlla XXS. Ho farà amb aforaments molt reduïts –com a màxim reunirà 400 espectadors als Jardins del TNC– i seguint els protocols establerts per la Generalitat, però amb la voluntat que la represa serveixi d'assaig de cara al setembre. Tot i que de moment el TNC treballa amb un aforament previst del 50% per a la nova temporada, no descarta ampliar-lo si a la tardor ho permet la situació sanitària.