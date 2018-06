El torturador Billy el Niño té quatre medalles i cobra un 50% més de pensió

El torturador Juan Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', no tenia una medalla al mèrit policial sinó quatre. La primera condecoració és del 1972 i l'última del 1982. Totes aquestes condecoracions fan que la la seva pensió s'incrementi en un 50%. Aquestes són algunes de les revelacions que publica avui el diari 'El Pais' de l'informe encarregat pel ministeri de l'Interior per comprovar si és possible, com demana l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica i com també va sol·licitar al Congrés de Diputats el líder de Podem, Pablo Iglesias, que se li retiri la medalla al Mèrit Policial.

Segons 'El País', la primera medalla l'hi va concedir el govern franquista el 20 de juliol del 1972 i suposava un increment del 10% de la pensió. La segona l'hi va donar el govern de Suárez el 13 de juny del 1977 per l'alliberament del president del Consell d'Estat Antonio María de Oriol i el tinent general Emilio Vlllaescusa, segrestat pels Grapo. Aquesta condecoració va suposar un increment del 15%. La tercera és del 10 d'octubre del 1980 i suposava un increment del 10%. I la quarta és del 30 de març del 1982 i era per a tota la Brigada de la Informació i suposava un 15% més de pensió. Aquest últim increment el va reclamar l'expolicia per via judicial i se li va concedir el 12 de desembre del 2010.

La imatge de Billy el Niño no s'esborra de la memòria de cap de les víctimes que van passar per les seves mans a les sinistres habitacions de la Dirección General de Seguridad, a Madrid. Des de l'Argentina es va demanar la seva extradició per la causa oberta pels crims franquistes però el govern espanyol s'hi va negar.

El 30 de maig el líder de Podem, Pablo Iglesias, va demanar al Congrés de Diputats que el govern espanyol retirés la condecoració a l’exinspector de la Brigada Político Social (un cos policial repressor de la dictadura franquista) . "Aquest govern no ha valorat la retirada d'aquesta condecoració perquè es va concedir fa 40 anys i ningú ho ha sol·licitat oficialment. I no hi ha cap justificació legal. Complim la llei i siguem seriosos", va ser la resposta del llavors ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido.

El 19 de juny es van entregar al ministeri de l'Interior més de 265.000 firmes perquè el torturador, condecorat el 1977, es quedi sense tots aquests privilegis.