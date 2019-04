'A la vuelta de la esquina', amor a l'hipermercat

Direcció: Thomas Stuber. Guió: Clemens Meyer i Thomas Stuber, basat en un relat curt de Clemens Meyer. 125 min. Alemanya (2018). Amb Franz Rogowski i Sandra Hüller.

'Entre els passadissos', el títol del relat en què es basa aquesta sensible i rigorosa pel·lícula, resulta una definició literal de l'univers que descriu. En el film de l'alemany Thomas Stuber tot gira al voltant d'un espai –el laberíntic interior d'un hipermercat– i dels personatges que l'habiten –els seus empleats– en una posada en escena coreogràfica feta de gestos repetits i cossos que es troben, s'esquiven o s'abracen en passadissos, cambres frigorífiques o al voltant de màquines de cafè. 'A la vuelta de la esquina' té, doncs, una mica d’heterodox musical, no només per la seva calidoscòpica banda sonora o l'ús expressiu del so –aquest onatge marí associat a la protagonista (Sandra Hüller, ja excel·lent a 'Toni Erdmann')–, sinó també per la utilització dels objectes: carretons elevadors o palets cobren una vida inusitada, com un paraigua a les mans de Fred Astaire. Stuber narra una faula d'aparença lleugera i negre interior, una història d'amor proletari en temps de capitalisme voraç que parla, també, de la història d'Alemanya i dels perdedors de la reunificació. Pot ser que la rigidesa del dispositiu i alguns vaivens de la trama ofeguin part de l'emotivitat del conjunt, cosa impensable en el cinema d' Aki Kaurismäki, un altre formalista capaç d'extreure poesia (i emoció en estat pur) de la quotidianitat més sòrdida.