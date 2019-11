La importància de la indústria dels videojocs, en quatre gràfics

651x346

La indústria del videojoc no para de créixer a tot el món, i Catalunya se situa en una posició cada vegada més destacada. Segons el Libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2018, concentra el 31% de les empreses, el 47% de l'ocupació i el 52% de la facturació del sector a l'Estat. Dos anys abans eren el 25% de les empreses, el 38% de l’ocupació i el 42% de la facturació.

Els últims cinc anys Catalunya ha sigut la segona regió d’Europa en creació d’ocupació en aquest sector, amb Barcelona consolidada com una de les grans capitals. Acull seus dels principals estudis de desenvolupament internacionals, com Ubisoft, Gameloft, Riot Games i des de fa poc el xinès IGG, a més d’estudis catalans amb ressò internacional com Digital Legends, Novarama, Social Point i U-PLAY Online.

Des de fa anys els videojocs són el segment líder dins de la facturació de l’oci audiovisual a l’Estat. L’any passat els videojocs gairebé van triplicar la facturació del cinema i van multiplicar per sis la facturació de la música gravada.

Si aquesta progressió es manté, l’Associació Espanyola de Videojocs (AEVI) preveu que el 2023 els videojocs superin el sector editorial, que segons la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya (FGEE) l’any passat va ingressar 2.364 milions.

Segons les dades de l’empresa especialitzada Newzoo, la indústria del videojoc espanyola ocupa la novena posició en el rànquing d’ingressos per països a nivell mundial, i la quarta a nivell europeu, només per sota d’Alemanya, el Regne Unit i França.

El creixement de la facturació del sector dels videojocs al món, que gairebé s’ha duplicat entre el 2012 i el 2018, es deu sobretot al creixement dels videojocs per a dispositius mòbils, que si suposaven el 18% de la facturació l’any 2012, ja han superat el 50% l’any 2018. Segons les previsions, els dispositius mòbils continuaran guanyant pes i fregaran el 60% de la facturació el 2021.