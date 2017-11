Les dones guanyen pes a les principals candidatures del 21-D

La presència de dones a les llistes electorals continua avançant a poc a poc. Igual que va passar el 27 de setembre del 2015, en les eleccions del 21 de desembres Ciutadans serà l'única de les principals candidatures amb una dona com a cap de llista per Barcelona. A les altres demarcacions, però, es passa de 3 a 10 llistes encapçalades per dones. I en global, la presència de dones a les llistes passa d'un 46,6% a les eleccions al Parlament del 2015 a un 48,6% en aquestes.

Catalunya en Comú és la llista amb més dones, un 53,3% del total, una millora de pràcticament 3 punts respecte a la llista de Catalunya Sí que es Pot de fa dos anys, en què ja hi havia majoria femenina. La CUP, que el 2015 fregava el 50%, arriba ara al 52,6%, mentre que Esquerra és el partit que fa el salt més important: del 45,9% de Junts pel Sí al 51,1% en la candidatura en solitari d’enguany. El PSC manté la dada del 2015, Junts per Catalunya millora en un punt la de Junts pel Sí i Ciutadans avança un punt i mig, mentre que el PP és l’únic que retrocedeix, del 45,2% al 43%.