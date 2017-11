Dones i majors de 70 anys, els més afectats per incendis en habitatges

Aquesta setmana s'ha complert un any de la mort d'una dona de 81 anys en un incendi al seu habitatge a Reus, i la Taula del Tercer Sector, que representa les entitats socials catalanes, ha tornat a recordar a les empreses subministradores que està prohibit fer talls de subministraments a persones o famílies en situació vulnerable.

Segons un estudi de la Fundació Mapfre, durant l’any passat un total de 24 persones van perdre la vida en incendis en habitatges a Catalunya. Un retrocés significatiu respecte les 29 víctimes mortals del 2015. Al conjunt de l’estat espanyol, en canvi, la xifra de víctimes va créixer de les 110 a les 133.

De les 24 víctimes mortals que hi va haver a Catalunya l'any 2016, el 62,5% van ser dones i el 62,5% tenien 70 anys o més. Al conjunt de l’estat espanyol, en canvi, van morir més homes que dones en incendis en habitatges. Els majors de 70 anys també van ser el grup d'edat més afectat, però amb una proporció inferior a la de Catalunya.

Tant a Catalunya com a l'Estat la gran majoria de les morts es van concentrar en els mesos d'hivern. Concretament, entre el novembre i l'abril s'hi van concentrar el 66% de les morts a Catalunya i el 65% de les morts a l'Estat. Entre les causes probables dels incendis, una dada només disponible per al conjunt de l'Estat, la més destacada van ser els productors de calor.