Pensant el món des de Barcelona i Madrid

Catalunya i Espanya compten amb tres think tanks que cada any apareixen en llocs destacats als rànquings d’organismes influents a escala internacional: són el Cidob i l’IEMed, amb seu a Barcelona, i el Real Instituto Elcano, a Madrid.

Cidob

El món vist des de Barcelona amb una perspectiva independent

Fundat el 1973, el Cidob és un dels centres d’estudis internacionals més antics de l’estat espanyol, i s’ha convertit en un referent a Europa. L’índex Global Go to Think Tank el situa en la quarta posició entre els think tanks a seguir a escala mundial. Presidit per l’historiador Antoni Segura i Mas, treballa fonamentalment en set línies d’investigació: la UE i el món, la supranacionalitat i la integració europea, les metròpolis globals, la diversitat i la inclusió, les migracions, la geopolítica i el desenvolupament sostenible. Els seus investigadors sèniors són el seu director, Pol Morillas (Europa), Blanca Garcés i Elena Sánchez (migracions), Anna Ayuso (Amèrica Llatina), Agustí Fernández de Losada i Eva García Chueca (ciutats globals), Eduard Soler i Eckart Woertz (Mediterrani i Pròxim Orient). Té un pressupost de 2,6 milions d’euros, aportats per la Generalitat, l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana i, en menor mesura, el ministeri d’Exteriors. Un 30% prové de fons europeus.

www.cidob.org

IEMed

Consorci públic per pensar les dues ribes de la Mediterrània

L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), fundat el 1989, és un consorci format per la Generalitat, el ministeri d’Exteriors i l’Ajuntament de Barcelona que treballa per fomentar el coneixement mutu de les societats de les dues ribes de la Mediterrània i fer-ne “un espai de pau, estabilitat, prosperitat i diàleg”. Universitats, empreses, entitats i personalitats formen part del patronat. Josep Ferré n’és el director general en funcions des que Senén Florensa va ser designat pel govern espanyol cònsol general a Roma. Els seus investigadors més destacats són Lurdes Vidal (món àrab), Roger Albinyana (programes regionals i de desenvolupament humà), Emmanuel Cohen-Hadria (polítiques euromediterrànies) i la viuda de l’escriptor Baltasar Porcel -fundador de l’organisme-, Maria-Àngels Roque (cultura i societat civil).

www.iemed.org

Real Instituto Elcano

El 9è ‘think tank’ d’Europa té el rei Felip de president d’honor

L’Elcano pren el nom de l’espanyol que va fer la primera volta al món de la història, i té el rei Felip VI com a president d’honor i un patronat on destaquen els expresidents Aznar, González i Zapatero i on, a més dels grans partits polítics espanyols, hi ha els directors de les principals empreses de l’Estat. Nascuda el 2001 com a fundació privada, l’entitat diu en la seva presentació que l’institut “equilibra els interessos públics i privats”. Les seves anàlisis de la situació internacional des d’una perspectiva espanyola i europea l’han situat en el número 9 del rànquing de think tanks més influents de l’Europa Occidental, i en la posició 48 al llistat mundial. Té 4,5 milions de pressupost.

www.realinstitutoelcano.org