El 2020 tanca amb brots verds en les exportacions

El sector exterior va canviar de tendència a finals del 2020 i ara apunta a ser el principal motor per a la recuperació econòmica després de la pandèmia. Segons les dades publicades aquest dijous pel ministeri d’Indústria, el novembre passat les exportacions de Catalunya van ser un 5,5% superiors a les del mateix mes que el 2019. Concretament el Principat va exportar per valor de 6.582 milions d’euros.

El repunt va permetre disminuir una mica l’impacte del covid-19 en el sector exterior. L’augment de les exportacions catalanes l’onzè mes de l’any fan que Catalunya guanyi pes en aquest àmbit a Espanya, ja que aporta un 26,6% del total. A més, mentre les vendes del Principat a l’exterior al novembre van pujar un 5,5%, les del conjunt de l’Estat encara van ser un 1,3% inferiors a les d’un any enrere.

La indústria va tenir un pes especialment important en el canvi de tendència de les exportacions. Els tres sectors catalans que més van vendre a l’exterior al novembre van ser la indústria química (1.795 milions d’euros), la de béns d’equipament (1.070 milions), i el sector de l’automòbil (1.068 milions). En aquest últim cas es va registrar un important augment del 49% respecte al mateix mes de l’any anterior, especialment per la indústria de components.

Unes altres dades que mostren aquest punt d’inflexió en el sector exterior les va donar ahir Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona, durant un esmorzar informatiu a Foment del Treball. El trànsit total de mercaderies per aquesta instal·lació el 2020 va ser de 58,49 milions de tones, un 11,17% menys que l’any anterior. Conesa va ressaltar que, malgrat la caiguda, el trànsit de mercaderies es va recuperar en els últims mesos de l’any, “amb tràfics rècords” que van superar als últims mesos del 2019. Així, després del descens més gran registrat al maig (-34,01%), el trànsit va créixer al novembre i al desembre un 13,12% i un 23,15%, respectivament.

De fet, el Port, malgrat una caiguda del 20% en la seva facturació -que va assolir els 138 milions d’euros-, va aconseguir tancar el 2020 en positiu, amb un benefici abans d’impostos de 12,7 milions, quan en l’exercici anterior va arribar als 44,1 milions. Tot i la baixada de facturació i benefici, va continuar la reducció de l’endeutament, que va passar de 178,6 milions d’euros el 2019 a 160,6 milions el 2020, malgrat els esforços fets per millorar la liquiditat i el finançament de les empreses operadores.

La millora del port contrasta amb la situació de l’aeroport del Prat. Segons un estudi publicat ahir per la Cambra de Comerç, el 2020 ha registrat 12,7 milions de passatgers (un 75% menys) i ha tornat als nivells del 1995.

Canvi de tendència

Per a Joan Tristany, director general d’Amec (Associació d’Empreses Industrials Internacionalitzades), la recuperació de les exportacions els últims mesos de l’any “no és flor d’un dia”, sinó que apunta que la millora es consolidi els pròxims mesos. Una opinió basada en el que expliquen les empreses associades a aquesta entitat, que asseguren que tenen prou comandes per al primer trimestre del 2021.

Joan Ramon Rovira, director d’estudi de la Cambra, coincideix a afirmar que “la tendència mostra que el sector industrial exportador és el que menys està patint”, i creu que en els primers mesos del 2021 es mantindrà una tendència positiva.

Tristany creu que en aquesta millora del sector exterior hi té un pes important l’arribada de les primeres vacunes contra el covid-19. El director d’Amec destaca que a la crisi del 2008 es va posar com a objectiu un canvi del model productiu. “L’única cosa que ha canviat és el sector exterior, amb una indústria molt més exportadora que ha assolit aquest canvi com a estructural”, assenyala.

Tristany i Rovira coincideixen que la indústria exportadora prendrà més rellevància els pròxims mesos. Segons Tristany, quan els ERTO acabin, es convertirà en “el tractor de l’economia, tenint en compte que hi ha molta incertesa sobre què passarà amb el consum intern”.

El director d’Amec destaca a més altres aspectes que indiquen aquesta resiliència més gran de la indústria exportadora. Així, indica que entre els seus associats, a l’abril, la majoria van refer les previsions per a l’any 2020 i un 95% de les empreses han millorat les expectatives que es posaven per a tot l’any.