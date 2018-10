ACS i Atlantia culminen l'adquisició d'Abertis endeutant-se amb gairebé 10.000 milions

ACS i Atlantia ja han culminat l'adquisició d'Abertis mitjançant la constitució de la societat conjunta a través de la qual controlaran la companyia d'autopistes d'origen català.

Per fer-ho, ACS, la companyia que presideix Florentino Pérez, la seva filial alemanya Hochtief, i Atlantia, la companyia italiana controlada per la família Benetton, han capitalitzat la societat comuna injectant un import de 6.909,3 milions d'euros i, en paral·lel, han signat un 'macrocrèdit' sindicat de 9.823,9 milions d'euros, tal com han informat les empreses.

Segons l'acord, Atlantia controlarà la societat comuna titular d'Abertis, que s'anomenarà Abertis Holdco, amb un 50% del seu capital més una acció d'aquesta empresa instrumental. ACS tindrà un 30%, i Hochtief, el 20%.

Ingrés per ACS

Alhora, els tres socis han materialitzat una altra de les parts de l'acord que van tancar el passat mes de març, amb el qual van deixar de banda la batalla per Abertis i van passar a adquirir el grup conjuntament.

Així, Atlantia ha desembarcat al capital de Hochtief, prenent un 24,1% del capital, després de comprar els títols a ACS. La constructora espanyola prèviament ha subscrit l'anunciada ampliació de capital de la seva constructora germana per 907,8 milions d'euros.

En virtut d'aquesta triple operació en cadena, ACS s'ha embutxacat 2.410 milions d'euros i ha augmentat el seu patrimoni net en el mateix import, mentre que segueix mantenint el control de Hochtief malgrat reduir al 50,41% la seva participació en la companyia.