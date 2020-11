Abertis s’endeutarà en 2.000 M€ per seguir pagant dividends a ACS i Atlantia

Des que van comprar Abertis el 2018, Atlantia i ACS han impulsat una agressiva política de dividends que els permetés recuperar tota, o gairebé tota, la inversió realitzada quan van adquirir la companyia.

Aquest any no serà diferent, malgrat la caiguda en picat del trànsit, que malmetrà els resultats de l'empresa. Aquest dimarts el consell d’administració d’Abertis ha decidit repartir el màxim de dividend previst per enguany, de 875 milions d’euros, el tercer més alt de la història de la companyia. A més, el consell ha aprovat endeutar l'empresa amb 2.000 milions d’euros, cosa que permetrà augmentar la seva caixa i, al seu torn, garantir que Abertis segueixi pagant generoses retribucions als seus dos accionistes: la italiana Atlantia i l’espanyola ACS, liderada per Florentino Pérez.

La companyia s'endeutarà per augmentar la caixa i, així, garantir que segueix pagant dividends als seus dos accionistes

Pel que fa al dividend d’enguany, la meitat d’aquests diners ja s’havien abonat a la primavera, però la companyia va deixar per al novembre la decisió de si era convenient repartir la resta. Finalment, la pandèmia no ha estat un impediment per a la concessionària, que ahir va decidir donar llum verda al repartiment. I això malgrat que la setmana passada Abertis va demanar una pròrroga de les concessions d’autopistes com l’AP-7 i l’AP-2 com a compensació per la davallada del trànsit durant l’estat d’alarma, tal com va avançar l’ARA.

Els diners que repartirà en total Abertis als seus accionistes superen de molt els beneficis registrats l’any passat. Durant el 2019 la companyia va guanyar 323 milions, mentre que el dividend que ingressaran Atlantia i ACS serà 2,5 cops superior: són els esmentats 875 milions d’euros. Segons l’empresa, aquests diners es pagaran amb càrrec a les seves reserves, és a dir, agafant-les de la caixa.

A més, el consell de la companyia va decidir que pagaria 600 milions d’euros de dividends l’any vinent i 600 milions més el 2022. En el cas de l’any vinent, un cop més, és altament probable que els beneficis anuals –perjudicats per la caiguda del trànsit– tampoc permetin pagar aquests diners, de manera que la companyia haurà de tornar a recórrer a les reserves.

Possibles adquisicions

Al tancament de l’any passat, Abertis tenia prop de 6.000 milions d’euros en caixa i, a banda de dedicar-los a retribuir els accionistes, la companyia també busca oportunitats de compra. El motiu: assegurar els seus beneficis una vegada vagi perdent les concessions més importants que té a Espanya, com les mateixes AP-7 i AP-2, que en teoria vencen l’agost de l’any vinent (tret que el govern espanyol accepti allargar la concessió tres mesos per compensar la davallada del trànsit durant l'estat d'alarma). Al juliol, Abertis va comprar el 51% de la mexicana RCO per 1.500 milions i no es descarten més adquisicions.