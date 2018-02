Acciona assegura el servei d'ATLL fins la resolució del contracte

La companyia constructora i de serveis Acciona ha assegurat aquest dijous que ATLL continuarà prestant el servei fins que cobri l'import de la compensació prevista en la llei de contractes públics i es firmo l'acta de retorn de béns i drets afectats al servei públic, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La companyia controlada per la família Entrecanales és la principal accionista d'ATLL Concessionària, l'empresa a la que la Generalitat va adjudicat la gestió d'Aigües Ter-Llobregat en un contracte anul·lat dimecres pel Tribunal Suprem.

En aquest sentit, Acciona ha recordat que el Suprem encara no s'ha pronunciat sobre el seu recurs, que es basa en arguments diferents als recursos plantejats per la Generalitat i per Agbar, que són els que va resoldre dimecres l'alt tribunal.

Acciona ha indicat que quan se'ls hi notifiqui la sentència sobre el seu recurs analitzarà els fonaments de dret de la sentència "per a determinar les accions legals o judicials que corresponguin". Entre aquestes accions hi podria haver una reclamació a la Generalitat per almenys els pagaments i les inversions fetes.