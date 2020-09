Acord total entre CaixaBank i Bankia per a la seva fusió

Hi ha acord. Després de dues setmanes de recta final negociadora, CaixaBank i Bankia han decidit aquest dimecres que celebraran demà els seus respectius consells d'administració per anunciar la proposta de macrofusió.

Després que l'ARA avancés la notícia el dia 3 d'aquest mes, les dues entitats havien negociat per polir els detalls de l'acord. Els punts més candents (un cop resolta la caiguda de Jordi Gual com a president de CaixaBank per deixar lloc a José Ignacio Goirigolzarri) han sigut l'equació de bescanvi d'accions (per fixar el preu de l'operació i el pes que cada banc tindrà en l'entitat resultant) i com quedaran els futurs serveis centrals, on s'espera una forta retallada de personal.

Aquest dimecres fonts financeres han confirmat que els consells d'administració extraordinaris se celebraran demà i donaran llum verda a la fusió. Després haurà de ser aprovada en les juntes d'accionistes respectives (que no seran més que un tràmit) i pels organismes de competència i el regulador financer (el BCE, que veu bé l'operació). Tot plegat farà que cap a la primavera del 2021 arrenqui el nou banc ja amb la direcció consolidada.

CaixaBank es convertirà així en el desè banc més gran d'Europa i absorbirà l'antiga unió de caixes, que va ser objecte d'un rescat bancari d'uns 22.500 milions. Entre els acords assolits figura que la seu oficial del banc es mantingui a València (on ja tenen l'adreça les dues entitats) i que la marca sigui la de CaixaBank. L'Estat, a través del FROB, hi tindrà una participació que rondarà el 15%, i La Caixa, que haurà d'ampliar la seva posició, es quedarà amb un 30%.