Acusen un emprenedor català d’un frau milionari amb ‘bitcoins’

“Una empresa catalana instal·la un caixer de bitcoins a Atenes”. Amb aquest titular es feien ressò diversos mitjans d’arreu de l’Estat l’estiu del 2015 de l’expansió de Bitchain. Aquesta start-up amb seu a Sant Cugat es dedicava a instal·lar caixers de bitcoins. És la mateixa empresa que l’estiu de l’any passat en va posar a dos centres comercials de Barcelona i l’Hospitalet, dues màquines que ja han desaparegut. Què ha passat? Doncs que un dels fundadors de Bitchain, Joaquim Fenoy, va ser acusat pels seus socis d’utilitzar l’empresa per estafar-los a ells i a diversos inversors, segons ha pogut saber l’ARA. A més, fonts del sector afirmen que Fenoy no en va tenir prou i que, després de ser expulsat de Bitchain, va continuar captant capital i prometent elevats interessos després d’unes operacions de compravenda amb bitcoins a Grècia. Les mateixes fonts i un dels inversors afectats (que només accepta que se’l citi per les seves inicials: F.S.) diuen que el novembre passat Fenoy va desaparèixer amb els diners. Ara, F.S. assegura que diversos perjudicats preparen una querella conjunta.

“Vam fer-lo fora de la companyia i ara estem en ple procés judicial, va fer molt mal a Bitchain”, expliquen des de la start-up. Aquestes fonts insisteixen que Bitchain ja no té relació amb Fenoy, contra el qual s’han querellat, i que, de fet, “va fer servir el nom i els clients de l’empresa en benefici propi”. Per això des d’aquesta start-up del sector de les criptomonedes asseguren que van preferir aturar el projecte, compensar els inversors afectats i esperar la resolució judicial. Però el cert és que en plena etapa d’expansió, Bitchain va adquirir un 30% de Chip Chap, una companyia amb seu a Castelló especialitzada en sistemes de pagament per mitjans digitals que, segons la seva pàgina web, té més de 500 caixers de bitcoins a Grècia. Va ser amb aquesta empresa que van instal·lar el primer caixer a la capital grega.

I, de fet, Chip Chap també ha acabat interposant una denúncia per apropiació indeguda, no només contra Fenoy, sinó també contra la societat Bitchain i els altres dos socis fundadors de la companyia. Segons explica l’advocat que representa la tecnològica valenciana, Ramiro Garcia, “hi ha indicis” que tots tres socis eren propietaris dels comptes moneder amb els quals, segons el lletrat, es van apropiar de 24 bitcoins de Chip Chap, que aleshores (març del 2016) valien molt menys que els 238.500 euros que marcava el canvi d’ahir. Des de Bitchain, però, asseguren que el responsable del frau va ser Fenoy, que va actuar en nom de tota l’empresa.

Desenes d’inversors afectats

Però més enllà d’aquests dos casos, Fenoy és al focus de la polèmica per presumptament haver continuat defraudant desenes d’inversors després d’haver sortit de Bitchain. F.S. explica que l’any passat Fenoy estava captant inversors per a un projecte de compravenda de bitcoins a Grècia amb el qual prometia elevats interessos. “Pagava un 6% quinzenal i tot anava bé fins que van començar els retards: ara mateix està fugit i ha estafat centenars de bitcoins a molta gent”, assegura aquest afectat, que detalla que en el seu cas hi va posar uns 60.000 euros.

Per això, aquest particular va obrir una web amb l’objectiu d’advertir a nous possibles interessats i per trobar altres afectats. Assegura que des del novembre passat han contactat amb ell més d’una desena de persones, que ja preparen una querella conjunta. Una de les fonts assegura que l’últim cop que va veure Fenoy va ser “fa uns mesos”, quan ja havien desaparegut els diners i ja era conscient del problema.

La possible quantitat defraudada oscil·la entre uns pocs milions i 30 milions d’euros, depenent de la font consultada. Els experts expliquen que és difícil traçar aquestes inversions i, fins i tot, comprovar que qui asseguren haver sigut estafades ho va ser de veritat. El motiu d’això és, precisament, perquè la fortalesa del bitcoin és l’encriptació de les operacions.

Així doncs, comencen a sortir a la llum algunes de les cares fosques del boom del bitcoin. Aquest cas se suma al que abans-d’ahir va avançar El Confidencial : un altre presumpte frau milionari dut a terme per un fons d’inversió de bitcoins de Girona davant el qual ja s’ha interposat querella.

Els reguladors alerten del risc del ‘bitcoin’

Precisament a començaments d’aquesta setmana, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) se sumava a un comunicat que difonia el seu homòleg nord-americà en què s’avisa dels perills de frau al voltant del bitcoin. En el comunicat que va publicar la CNMV replicant el de l’autoritat dels EUA s’explicitava que “han sorgit preocupacions respecte als mercats de criptodivises i les ICO” perquè han detectat “menys protecció per als inversors i més riscos de frau i manipulació”. De fet, els reguladors creuen que uns d’aquests riscos -que poden anar augmentant-és que ells no puguin perseguir de manera efectiva els actors fraudulents o, fins i tot, “recuperar el capital invertit”, exactament el que està passant en el cas descrit en el cas de Joaquim Fenoy però també del fons de Girona, Bitcoin Investors Trust, que ja té una querella per una presumpta estafa de més de prop de 5 milions d’euros a diversos inversors.