Aena rebaixarà les taxes que paguen les aerolínies per aterrar

Aena vol que els avions comencin a volar i que ho facin com abans millor. Maurici Lucena ha explicat aquest dijous que la forma d'aconseguir-ho és un pla d'incentius per a les aerolínies: rebaixarà les taxes que les companyies aèries paguen per aterrar als aeroports de la seva xarxa (que suposen un 20% del total que han d'abonar a Aena) a mesura que vagin augmentant la seva operativa.

És a dir, si es compleix el que preveuen organismes com Eurocontrol, que diuen que a principis de juliol només es faran un 30% dels trajectes que es van fer l'any passat, l'import pertinent es cobrarà íntegrament. Ara bé, quan les operacions impliquin aproximadament un 40% de les del 2019, Aena aplicarà un descompte del 75% en aquestes taxes d'aterratge. Així, fins a arribar al punt que el tràfic aeri estigui només un 25% per sota del que hi havia l'any anterior, quan les aerolínies quedaran exemptes de pagar aquesta taxa.

Així ho ha explicat el propi Maurici Lucena, president del gestor aeroportuari, en una entrevista a Expansión. "La voluntat d'Aena és contribuir a galvanitzar el tràfic aeri i a la recuperació, que interessa que sigui el més vigorosa possible", ha dit. "Quan observem el ventall d'incentius comercials, veiem que han quedat obsolets i que estan pensats per a un statu quo que s'ha esvaït: creació de noves rutes, creixement de passatgers sobre conexions ja existents, etc.", ha afegit.

L'empresa va aprovar aquesta política d'incentius (que deixa intacta, per altra banda, la taxa que les aerolínies paguen pels passatgers) dimarts i la intenció és que es comenci a aplicar l'1 de juliol i estigui vigent fins al 27 de març del 2021. Segons els seus càlculs, el moviment tindrà un impacte de 25 milions d'euros i beneficiarà unes 70.000 operacions.

Inversions de 1.200 milions d'euros

El president d'Aena ha participat també aquest dijous a la cimera organitzada per la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) per analitzar com impulsar la recuperació dels diversos sectors econòmics d'Espanya. Allà ha defensat que la crisi actual és "la més inesperada, singular i complexa que ha viscut el món contemporani". Malgrat tot, no ha amagat l'esperança que sigui curta. "Estan sent els mesos més durs de la nostra història", ha afegit. Ara bé, també ha explicat que Aena ha recuperat la seva activitat inversora i que preveu destinar 1.200 milions d'euros entre el 2020 i el 2021 a diversos projectes, entre els quals hi ha les ampliacions de l'Aeroport del Prat i del de Barajas.