L’Agència Tributària fa aflorar més frau però no assoleix els objectius

No va assolir els objectius, però així i tot l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va aconseguir l’any passat els seus millors resultats en la lluita contra el frau de la seva curta història de deu anys. Va fer aflorar 196,84 milions d’euros (un 15% més que un any abans), una mostra de la millora de l’eficiència, perquè la veritat és que va reduir el nombre d’actuacions que havia dut a terme un any abans. La memòria de l’exercici del 2017, publicada recentment per l’organisme, mostra que el nombre d’actuacions inspectores per fer aflorar diner no declarat al fisc català va caure un 15,7%.

Dels 26,8 milions que ha guanyat en recaptació aquest any respecte al 2016, una bona part (11,3 milions) procedeixen de la millora dels ingressos per actes de patrimoni aixecades en col·laboració amb l’Estat. En línia amb els resultats generals, l’organisme que dirigeix Eduard Vilà va elevar significativament (un 30%) la recaptació vinculada a sancions, fins a 9,3 milions, malgrat que el nombre d’expedients sancionadors es va limitar a 2.302, un 25% menys. Amb tot, les liquidacions d’inspecció, que van créixer de 380 a 445, van permetre aflorar 46,17 milions d’euros.

Aquests resultats es van produir en un exercici de transició, en què l’ATC va assumir a partir del setembre la feina que fins llavors exercien els registres, que històricament havien fet feines de l’administració com la liquidació d’impostos propis i cedits. La supressió d’aquest servei feia pensar al departament d’Economia que podria estalviar-se 17 milions d’euros. Arran d’això s’han obert noves oficines territorials, s’ha incrementat la plantilla de l’ATC (que continuarà creixent) i el pressupost per fer anar l’organisme s’ha quasi duplicat (creix un 91%), fins a assolir els 93,32 milions d’euros. Un dels efectes del canvi en l’organigrama intern explicaria que l’any passat no s’assolissin els objectius previstos, segons explica la memòria d’activitats. El nombre de liquidacions es va quedar en el 89% del previst inicialment i els resultats econòmics tampoc van assolir els objectius marcats al principi de l’exercici. Es van quedar en el 78%, lluny dels 104 milions previstos.

La recaptació de l’Agència Tributària va créixer l’any passat un 12,13%. La principal partida és la de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que va permetre uns ingressos de 1.933 milions d’euros, un 17,8% més gràcies a la forta activitat que registra l’activitat immobiliària. Amb el nou impost de begudes ensucrades, l’ATC va recaptar més de 22,6 milions d’euros. Pel dels pisos buits va ingressar 18,4 milions.