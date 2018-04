Aigües de Vilajuïga tornarà a néixer al juliol amb categoria ‘premium’

La nova aigua de Vilajuïga torna al juliol. Serà una mena de preestrena molt acotada: només dins el recinte del Festival de Peralada i només durant les sis setmanes que duri el certamen musical. Grifols, el nou propietari de la societat Aigües Minerals de Vilajuïga, ha decidit rellançar la marca amb aquest esdeveniment musical, del qual s’ha convertit en un dels patrocinadors-col·laboradors. És un senyal de com la vol situar en el mercat: com un producte premium en bars, restaurants i hotels d’alta categoria. Mesos després, ja a la tardor, arribarà la comercialització definitiva en ampolles de vidre de mig litre i un litre no retornables. Aquest és el futur que espera a la marca després que l’abril del 2017 s’anunciés el tancament de les instal·lacions.

Tant els envasos com les etiquetes són un secret guardat sota clau. L’única imatge corporativa de la companyia es pot veure a hores d’ara a la web del festival empordanès. A partir del juliol la companyia iniciarà una campanya publicitària que anirà acompanyada de la imatge d’algun xef de renom. En tot cas, la distribució quedarà limitada, almenys de moment, al mercat català.

Aigües de Vilajuïga està fent una rehabilitació total de les seves antigues instal·lacions. Els dos edificis existents s’estan reformant completament i s’està construint un nou edifici. La línia d’embotellament s’ha substituït per una d’última generació. Si l’anterior propietari explotava dues deus, l’actual en farà servir tres. La producció de 800.000 litres anuals de l’antiga Vilajuïga se superarà àmpliament, ja que es preveu que s’acosti als 10 milions de litres d’explotació d’aigua que permeten les autoritzacions de la direcció general de Mines de la Generalitat.

“S’ha fet una inversió significativa”, explica Joan Fornós, director general de la companyia, que es nega a oferir dades econòmiques sobre el nou projecte de Grifols, després que la constructora Copcisa, l’antiga propietària de l’empresa, decidís tancar-la. En opinió de Fornós, l’aposta del gegant català dels hemoderivats per una petita companyia que l’any 2016 va facturar 382.000 euros i que acumulava pèrdues té la intenció d’ajudar a projectar-la pel territori i compta amb un retorn molt immediat i de molta proximitat. “La trajectòria de Vilajuïga des del 1904 els entusiasma”, assegura Fornós. Quatre dels set treballadors que formaven la plantilla l’any passat continuaran en el projecte.

Ancorat en el passat

L’aigua de Vilajuïga manté gairebé les mateixes propietats minerològiques que les que es van trobar en la primera anàlisi, el 1903. Aquella va ser, per cert, la primera que va realitzar el laboratori d’anàlisi d’Oliver Rodés, que avui és el referent en controls d’aigües minerals. Es tracta d’una aigua bicarbonatada sodicolítica que brolla a 16 graus centígrads. En la publicitat de principis del segle passat es deia que era bona per a l’estómac, els ronyons i el fetge. L’actual director general de la companyia manté que no ha canviat res. La diferència entre la nova aigua i la que es podia comprar fins a l’abril de l’any passat és que la pròxima versió no portarà gas afegit i es respectarà la carbonatació natural.

Els enginyers de Grifols han ajudat a dissenyar la planta d’embotellament. La farmacèutica utilitzarà part de les antigues instal·lacions de la companyia, que estan ubicades al centre del municipi. Un dels edificis que va ser una antiga residència s’està reformant amb la intenció que pugui ser un lloc per realitzar activitats tant pròpies com de tercers. És molt probable que sigui també un dels punts de referència de l’Acadèmia Grifols, el centre que utilitza la companyia per formar la plantilla.