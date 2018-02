Airbnb empeny el negoci de pisos sencers, el seu gran escull a Barcelona

Airbnb fa temps que no només vol menjar-se el pastís del lloguer turístic. La companyia ja va anunciar a finals del 2016 que volia anar més enllà del seu negoci original i aquesta setmana ha completat la proposta amb noves categories que s’acosten més a l’experiència de comoditat que ofereix un hotel. Es tracta de propietats que hauran de passar el filtre de l’anomenat Airbnb Plus, un nou servei en què els anuncis reuneixen diferents criteris d’una llista de 100 requisits -des de tovalloles i llençols de qualitat fins a una bona connexió wifi- després de la visita d’un inspector de l’empresa.

Aquesta oferta va dirigida a persones que encara no estan familiaritzades amb el fenomen de l’economia col·laborativa i, tot i que també inclourà habitacions i espais compartits, se centrarà sobretot en el lloguer de cases i pisos sencers per a un segment més premium. Barcelona és una de les 13 ciutats on, des de dijous, ja està disponible. De moment, Airbnb compta amb 42 anuncis d’aquest tipus a la capital catalana i només 5 corresponen a habitacions.

El fet és que les ofertes de pisos sencers encara són un escull per a la companyia en les negociacions per pactar una regulació del seu model a Catalunya. La Generalitat -ara amb la normativa aturada per l’aplicació del 155- va fer un pas endavant aquest estiu per regular el lloguer turístic d’habitacions amb un nou decret que donava llum verda a aquesta modalitat. La mesura avançada per l’ARA plantejava que els amfitrions poguessin oferir habitacions dins del seu domicili habitual durant períodes curts sense una limitació anual. Precisament, l’Ajuntament també ha suavitzat el seu discurs en l’últim any i s’ha mostrat més favorable a treure del buit legal el moviment del home sharing.

De totes maneres, l’opció que els amfitrions puguin compartir el seu domicili habitual sencer quan no hi són encara no s’ha posat sobre la taula. El director de polítiques públiques de la companyia, Chris Lehane, va insistir ahir a l’ARA durant el congrés celebrat per l’empresa a San Francisco, al qual va ser convidat aquest diari, que Airbnb Plus també incorporarà habitacions privades, i recorda que en l’últim any la plataforma ha estat treballant amb l’equip d’Ada Colau per eliminar de la seva oferta anuncis de pisos il·legals al districte de Ciutat Vella. Per al directiu, la companyia californiana té prou eines per garantir que els anuncis “no son algú comprant moltes cases o traient pisos del mercat residencial”. Així doncs, planteja que la plataforma es pot convertir en un aliat del consistori per estendre el turisme més enllà del centre de la capital catalana. “Això no ho pots fer només amb habitacions, també cal gent que deixi casa seva disponible”, raona.

Les noves categories, més centrades en el confort i amb un ventall de detalls molt més ampli, també reobren el debat sobre la professionalització de la feina dels amfitrions. Tot i així, Lehane assegura que la majoria dels anuncis continuaran sent d’“amateurs de debò”, que guanyaran visibilitat per seguir generant ingressos extra.

Normalitat després de l’1-O

Lehane també assegura que la plataforma va continuar amb els seus “nivells normals d’activitat” després de l’1-O i durant els mesos de tensió política a Catalunya. En aquest sentit, afirma que els visitants que s’allotgen a la plataforma “són persones que viatgen a Barcelona perquè estimen Barcelona” i no busquen turisme de masses. “Tenint en compte el que ha passat a Catalunya en el front polític, és més important que mai que treballem amb el Govern per intentar promoure el turisme saludable”, apunta.

En aquest sentit, el directiu reconeix que la indústria turística “va rebre un cop”. A més, admet que l’absència d’un govern operatiu a la Generalitat ha suposat un “repte” a l’hora de reprendre les converses amb les autoritats. Tot i això, Lehane és “del club dels optimistes” i confia que a Barcelona hi ha un “interès genuí” per resoldre la inseguretat jurídica amb què conviuen ara els amfitrions. “És un win-win-win per a Barcelona, els nostres amfitrions i Airbnb. Com un hat trick de Messi”, afirma Lehane.