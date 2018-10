L'Airef desmenteix l'INE: la població en edat de treballar no caurà d'aquí al 2050

Fa temps que l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) critica les projeccions macroeconòmiques de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i també de l'Eurostat (el seu equivalent europeu). Finalment, l'organisme ha decidit elaborar les seves pròpies projeccions, que discrepen considerablement de les de l'INE. Així, l'Airef no creu que la població s'estanqui o creixi a un nivell tan baix com pronostiquen les dues agències d'estadística citades, sinó que, de fet, preveu que la població espanyola se situï entre els 51 i els 60 milions de persones d'aquí 30 anys, una xifra superior als 44 milions previstos per l'INE i als 49 previstos per Eurostat. On és la principal diferència? Doncs justament en la població que té edat de treballar (16 i 66 anys). L'Airef no creu que disminueixi com preveuen l'INE i l'Eurostat, sinó que pronostica que es mantindrà estable respecte a actualment.

Les dades de l'INE i d'Eurostat preveuen una caiguda de 7 i 5 milions de persones en edat de treballar d'aquí al 2050

Aquesta afirmació és clau per tenir en compte com avançarà la despesa pública de cara al futur i, sobretot, com s'ha de reformar el sistema de pensions i d'atenció sanitària per fer-lo sostenible. Per això, malgrat la cautela, l'Airef és més optimista pel que fa a les possibilitats d'aconseguir un sistema sostenible. Per què és més optimista l'Airef? Doncs perquè preveu una arribada més gran d'immigrants i una lleugera millora de la taxa de fecunditat.

L'impacte positiu de la immigració

Concretament, l'Airef recorda que "l'impacte econòmic de la immigració als països de destí acostuma a ser positiu", malgrat que es generi un "rebuig o desconfiança" en la població nativa, que té "menys a veure amb els costos econòmics reals que amb factors socials". Per això, l'organisme assegura que sovint es produeix una "percepció errònia sobre la magnitud, la naturalesa i els efectes de la immigració". L'Airef, doncs, preveu que si es mantenen les actuals polítiques migratòries arribin uns 270.000 immigrants nets anuals a Espanya durant els pròxims anys. En canvi, les previsions de l'INE són de l'arribada de 40.000 immigrants anuals.

Per tant, el pes dels immigrants sobre la població total augmentaria del 10% al 15%. En canvi, l'Airef critica en el seu informe que "tant l'Eurostat com l'INE ignoren les tendències de població globals i les interaccions amb la resta del món" a l'hora de fer les seves projeccions i no tenen en compte la immigració com un factor que contraresta els efectes de l'envelliment.

La taxa de fecunditat

L'organisme que presideix José Luis Escrivá creu que també "és qüestionable" el supòsit que la taxa de fecunditat ha de mantenir-se molt per sota de la taxa de reposició de 2,1 fills per dona en el futur". L'Airef posa en relleu que en països més avançats, com els nòrdics, l'estímul de les polítiques de natalitat i familiars ha permès que les taxes de fecunditat es recuperin i se situïn fins i tot per sobre de la taxa de reposició. També recorda que fins i tot a Alemanya s'està notant un repunt en aquest sentit.

Les polítiques d'estímul a la natalitat poden ajudar a fer repuntar la taxa de fecunditat fins a nivells pròxims als països nòrdics

Això sí, en el cas d'Espanya apunta que "un dels factors que poden llastar la fecunditat és l'alta temporalitat del mercat laboral". Per això, creu que una millora d'aquests aspecte pot ser un dels factors a través dels quals "la demografia internalitzi els canvis en el mercat de treball". Per això, l'Airef creu que la fecunditat el 2050 arribarà a una taxa d'entre 1,8 i 2 fills per dona, una mica per sota de la de reposició però per sobre de la previsió estable de l'1,4 de l'INE i en la línia de la de l'Eurostat. Fonts de l'Airef apunten que Espanya és un país amb poques ajudes a les famílies a l'hora de tenir fills.