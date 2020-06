Ajudes de 2.800 M€, abaixar l'IVA i fer de pisos turístics habitatges per viure-hi: el pla de xoc de Pimec per al turisme

Diu Pimec que el turístic és probablement el sector més afectat pel covid-19 i, al mateix temps, un dels últims que trobaran facilitats per reactivar-se. La patronal de les pimes catalanes ha posat aquest dimarts fil a l'agulla i ha presentat un pla de xoc subscrit per 33 entitats vinculades a l'organisme en què s'estableixen les línies per a ells imprescindibles perquè el sector es recuperi com més aviat millor. Les mesures inclouen l'establiment d'ajuts directes a pimes i autònoms del sector per valor de 2.800 milions d'euros prorrogables fins al 2021 i ajudes a les famílies que serveixin per incentivar el consum i, de retruc, el circuit turístic.

A més, també han demanat línies sectorials específiques en els préstecs de l'IFC i de l'ICO amb un interès limitat a l'1% i amb 6 anys de marge per retornar els diners, que s'abaixi l'IVA del sector al 4% o que s'instaurin incentius fiscals, així com un alleugeriment dels pagaments a la Seguretat Social. I en paral·lel al conjunt de demandes financeres o relaciones amb la política fiscal, que els gestors d'habitatges d'ús turístic puguin destinar les vivendes de què són propietaris al lloguer permanent. Això sí, sense que això els impliqui perdre la llicència turística una vegada millori la situació del sector.

Un dels missatges més repetits, però, és que tot això ha d'anar necessàriament lligat amb estratègies impulsades pel govern central per atraure el turisme estranger a venir a Espanya. "No podem confondre seguretat amb por a l'hora de prendre decisions que afecten l'economia", ha afirmat Josep González, president de Pimec. Ho ha dit per defensar la seva demanda clau: que el govern sigui més clar a l'hora de comunicar a l'estranger quan es podrà venir a Espanya, que la data s'avanci i que els restaurants obrin immediatament encara que sigui amb aforament limitat. "La gent ja s'ha fet experta en control a les terrasses i, per tant, ja pot aplicar aquesta expertesa a dins dels restaurants", ha defensat. "No podem confiar només en el turisme local", ha afegit.

De fet, en el recull de dades que ha fet la patronal s'indica que el 19,4% del turisme que va venir a Catalunya el 2019 era estranger i que en total va gastar més de 32.000 milions d'euros. "Si agafem els primers cinc mesos d'aquest any, hem perdut 6,3 milions de turistes estrangers", ha assenyalat al seu torn Ángel Hermosilla, gerent de l'àrea institucional de Pimec. La caiguda, doncs, és del 63%. "Rebem una quarta part del turisme internacional de l'Estat –ha coincidit Isabel Galobardes, presidenta de Pimec turisme–, i això ens afecta d'una manera molt important".

A Catalunya, segons les xifres de la mateixa Pimec presentades aquest dimarts, hi ha més de 135.000 treballadors del sector afectats per expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO), cosa que suposa un 18,8% del total de treballadors en aquesta situació. Això, vist des de l'òptica de quants treballadors dedicats al sector hi ha a Catalunya, implica que 3 de cada 4 d'aquests treballadors estan immersos en un ERTO, el 75,7%, ha dit l'entitat.