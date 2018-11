260x366 Albert Sagués: “Els bancs tenen la Paella pel mànec” / ARA Albert Sagués: “Els bancs tenen la Paella pel mànec” / ARA

Albert Sagués és llicenciat en ciències econòmiques i empresarials, professor de la Universitat Pompeu Fabra i del màster de fiscalitat de la UPF-Barcelona School of Management. És assessor fiscal amb més de 25 anys d’experiència i especialista en planificació fiscal i assessorament tributari.

Què li sembla la decisió del Tribunal Suprem sobre els tributs de les hipoteques?

Sembla que és una vergonya, però s’hauran de veure els fonaments de dret de la seva resolució per poder valorar-la.

Però com es pot rectificar una sentència ferma?

El que no val és que els bancs facin de lobi, de grup de pressió.

El Tribunal Suprem ha rectificat per la pressió dels bancs?

Només cal veure el que ha passat amb la cotització dels bancs des de la sentència. Tenen la paella pel mànec. No els preocupava el futur, perquè aquestes despeses les podien fer recaure en la comissió d’obertura, la de cancel·lació, el diferencial. Els bancs tenen un poder de negociació molt gran. Per això a la banca no li preocupava el que podia passar en un futur. Li preocupava la retroactivitat. Aquesta és la raó per la qual han lluitat al màxim. I les comunitats autònomes, que recapten l’impost, també deuen haver pressionat, perquè els hauria comportat una feina de gestió important.

Què passarà ara?

S’ha de veure. Hi havia una jurisprudència i les sentències eren vàlides, i hi ha gent que ja ha demanat la devolució.

Però la decisió s’ha pres per un marge molt just de vots dels magistrats: 13 a 15.

Pel que fa a la imatge del Tribunal Suprem això és un catacrac. La divisió del ple de la sala demostra que aquest aspecte de la llei o del reglament no és clar, i si no ho és, s’haurà de modificar. Moltes vegades passa amb la legislació tributària, que no és clara, i no saps si no ho és perquè no s’ha volgut que ho sigui o perquè no s’ha sabut fer d’una manera més clara.

Els tècnics tributaris demanaven que fos el banc qui pagués la taxa

El president de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i les Balears (APTTCB), Joan Cortecans, va assegurar ahir que, segons el criteri dels professionals tributaris, pertocaria als bancs, i no pas als clients, pagar l’impost de les hipoteques.

La sentència del Suprem del 18 d’octubre anul·lava l’article d’un reglament sobre hipoteques que obligava el client a abonar l’impost, argumentant que l’article en qüestió contradeia una llei de rang superior que assenyala que qualsevol impost ha de ser abonat per la persona interessada, que en el cas d’una hipoteca seria el banc. Per tant, segons Cortecans, la decisió judicial de fer pagar la taxa a les entitats financeres era “correcta”.