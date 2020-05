Alemanya entra en recessió pel coronavirus

Portava mesos caminant per la corda fluixa sense acabar de caure, però la pandèmia provocada pel covid-19 ha suposat el cop definitiu: Alemanya ha entrat oficialment en recessió. El producte interior brut (PIB) de l'economia més important de la Unió Europea va contraure's un 2,2% el primer trimestre de l'any en comparació amb els tres mesos anteriors, quan l'economia del país ja s'havia frenat un 0,1%. Sumar dos trimestres consecutius amb números negatius és el que indica oficialment que un país està en recessió. És, a més, la caiguda de PIB més accentuada des de la crisi del 2008, i el segon sotrac més important des de la unificació alemanya, segons ha informat la Oficina Federal d'Estadística (Destatis) del país i ha recollit Europa Press.

"Malgrat que la propagació del nou coronavirus no va tenir un efecte important en l'economia al gener i al febrer, l'impacte de la pandèmia va ser bastant greu en el primer trimestre del 2020", especifica l'organisme. De fet, només la caiguda del 4,7% del PIB del primer trimestre viscuda el 2009 supera el 2,2% d'aquests primers tres mesos de l'any. Comparant-ho amb el mateix període del 2019, l'economia alemanya també cau un 1,9%, mentre que entre l'octubre i el desembre havia registrat un creixement interanual del 0,2%.

Segons Destatis, el consum ha caigut un 2,2% en comparació amb el trimestre anterior, la despesa a les famílies un 3,2%, i la inversió empresarial un 0,2%. La industria també va mantenir la línia dels mesos anteriors, amb les exportacions i les importacions baixant un 3,1% i un 1,6% respectivament. La despesa pública, en canvi, va créixer un 0,2%.

Alemanya va estar gairebé tot l'any passat esquivant la recessió pels pèls. A meitat d'any l'oficina estadística del país assenyalava com a raons principals que les exportacions retrocedien a un ritme més alt que les importacions pel context de guerra comercial entre els EUA i la Xina i un Brexit cada vegada més a prop de resoldre's sense acord. Finalment, el motor econòmic europeu va aconseguir tancar l'any creixent, encara que només fos a un discret 0,6%. Així, no ha estat difícil que el covid-19 accelerés els esdeveniments, i ara la previsió és que el PIB caigui un 6,3% el 2020, quan amb l'última crisi la caiguda va aturar-se al 5,7%. De fet, el ministre d'economia alemany, Peter Altmaier, calcula que fins al 2022 el país no recuperarà el PIB que tenia abans de l'expansió del virus.

Més complicacions per a Europa

L'anunci que Alemanya està oficialment en recessió arriba, a més, en ple debat sobre la millor manera d'ajudar l'economia de la Unió Europea davant els reptes que haurà d'afrontar en els propers mesos. I, especialment, en plena discussió sobre si els països del nord d'Europa han de fer esforços extra per socórrer unes conseqüències que es preveuen més pronunciades en els països del sud. De fet, fins fa tot just una setmana, Alemanya estava més a prop de la postura dels Països Baixos i Àustria (i, en segon terme, de Dinamarca i Suècia, que no tenen l'euro), que es negaven a compartir costos i riscos econòmics d'unes hipotètiques ajudes comunitàries de les quals es beneficiarien especialment països com Espanya o Itàlia.

Però dilluns passat la cancellera alemanya Angela Merkel va presentar amb el president francès, Emmanuel Macron, un fons de recuperació de 500.000 milions d'euros obtinguts a partir de deute comú i que es repartirien en forma de transferències pressupostàries als estats més afectats pel covid-19. Espanya va considerar la proposta un "pas important en la bona direcció", però el canceller austríac no va tardar a comunicar que als estats del nord no els agradava la mesura.

"Som 27 socis, però si Alemanya i França donen un impuls serà més fàcil per a tots prendre una decisió per sortir reforçats de la crisi", defensava Merkel. Sembla, doncs, que la dirigent alemanya és conscient que deixar que el sud d'Europa s'enfonsi seria una complicació extra per a un país que ja està oficialment en recessió. Sobretot perquè un dels problemes que arrossega Alemanya és la caiguda de les exportacions industrials, i tot el sud europeu –especialment Itàlia i Espanya– és, en aquest sentit, un soci clau. El fet que les economies de l'Europa meridional perdin múscul pot allargar molt més el camí d'Alemanya cap a la seva recuperació.