Alerta roja al sector de la moda

El 2017 no va ser un bon any per vendre roba. El sector del comerç tèxtil va facturar un total de 18.097 milions d’euros, tan sols un 0,47% més que l’anterior, i és l’increment més baix des de l’inici de la recuperació econòmica, segons les dades publicades ahir per la patronal de la indústria Acotex. Aquest estancament de les vendes es va repetir en el nombre de botigues físiques, que va caure un 0,04% l’any passat, fins als 62.178 comerços de moda després de tres anys de creixement.

Catalunya tampoc va esquivar aquest impacte. Les vendes del sector van caure gairebé un 10% respecte al 2016, fins als 2.866 milions d’euros, segons les dades publicades per Acotex en anys anteriors. De fet, la venda de moda a Catalunya va perdre el liderat pel que fa a la quota de distribució, amb gairebé dos punts percentuals menys (un 15,8% del total de les vendes) respecte a Madrid i Andalusia. A més, la despesa dels catalans en tèxtil també es va reduir un 4,3%, fins als 472 euros, mentre que la mitjana estatal es va quedar plana.

“Des del 2013 havíem recuperat la meitat del que vam perdre amb la crisi, però ara ens hem estancat”, confirma David Garcia, el director general del clúster de la moda catalana Modacc. No obstant això, el representant considera que aquest sotrac no ha estat només per a la moda catalana, sinó que s’ha notat de manera “homogènia” en el conjunt del sector. Garcia atribueix aquests mals resultats “en un 85%” al calendari d’estacions de l’any passat. “Vam tenir un estiu molt llarg i vuit caps de setmana de mal temps. Això no ha acompanyat gens”, insisteix. L’altre 15%, explica Garcia, té a veure amb l’evolució dels diferents canals de venda i els nous hàbits de consum dels compradors.

Al declivi de l’any passat s’hi afegeix un 2018 que no ha començat amb bones perspectives. “L’arrencada d’any ha estat horrorosa i fins al maig ja portem una caiguda del 6,2%”, avança el secretari general del clúster de moda catalana. És per això que, coincidint amb la Setmana de la Moda i la 080, el sector vol aprofitar l’embranzida de les exportacions catalanes per compensar la falta d’entusiasme del mercat interior. La nova edició del certamen rebrà un trentena de compradors internacionals per obrir al món l’aparador de la moda catalana.

Eduardo Zamácola, el president d’Acotex, advertia ahir durant la presentació de l’informe que el sector necessita “reiventar-se” i deixar enrere la tendència “insostenible” de les rebaixes permanents si vol superar aquesta mala ratxa. “Si volem vendre amb qualitat no es pot exigir estar comprant amb descomptes agressius. Cal fer els deures per vendre amb qualitat”, va demanar. En aquest sentit, va admetre que malgrat que el clima és un factor molt important en l’evolució de les vendes del sector, no poden continuar atribuint a les temperatures el resultat de les seves vendes. Zamácola va reivindicar que les polítiques de descomptes ofeguen les marques petites si no es diferencien. “Cal anivellar l’oferta a la demanda i que les empreses busquin crear marca”, va afegir.

L’esgotament de les botigues a peu de carrer contrasta, precisament, amb el bon moment que viu l’e-commerce com a canal alternatiu a l’hora d’omplir l’armari. En les últimes dades disponibles del tercer trimestre del 2017 les vendes de moda ja acumulaven un increment de gairebé el 25%. De fet, la moda ja suposa el 5% de les compres que es fan a través de la xarxa a l’estat espanyol només superada per les agències de viatges i les aerolínies. Ahir mateix Amazon llançava als Estats Units la seva aposta per menjar-se part del pastís de la moda a internet: Amazon Prime Wardrobe, un servei perquè els consumidors es puguin emprovar la roba a casa durant una setmana abans de comprar-la.

Centres comercials en risc

“Ara cal parlar de transformació digital perquè és una manera de fer arribar la marca a tot el món”, apunta Garcia. Mentrestant, canals tradicionals com els centres comercials -que ja viuen un moment complicat en mercats com els Estats Units- són cada vegada menys rellevants a l’Estat. L’any passat la seva quota de mercat va ser del 14,9%, quatre punts per sota de la registrada l’any anterior. Els grans magatzems (models com el d’El Corte Inglés) o les botigues multimarca també segueixen la mateixa trajectòria a la baixa, mentre que el format de botiga física que creix més és la cadena es pecialitzada.

LES DISCRETES XIFRES DEL TÈXTIL

18.097 M€

El 2017 va ser un any d’estancament per al negoci de la moda, que tan sols va augmentar les vendes prop d’un 0,5%, fins als 18.097 milions d’euros.

2.866 M€

Catalunya va caure fins a la tercera posició pel que fa a pes en les vendes del conjunt d’Espanya (15,8%), després d’haver estat líder a l’Estat.

5%

Les vendes de moda a internet sí que viuen un bon moment i ja representen el 5% de les compres onlineque es fana Espanya.

-6,2%

El sector del comerç tèxtil ha arrencat el 2018 amb una caiguda de vendes notable; segons les entitats, a causa de de la metereologia.