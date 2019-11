Almirall augmenta un 4% els beneficis el tercer trimestre de l'any

L'empresa farmacèutica Almirall va tancar el tercer trimestre del 2019 amb una facturació de 683 milions d'euros, un 17% més que en el mateix període de l'any anterior, i uns beneficis de 97,3 milions, un 4,4% més. Amb aquesta xifra el grupha superat els beneficis obtinguts en tot l'exercici 2018, que van ser de 77,6 milions.

Pel que fa a l'ebitda (els beneficis abans de pagar impostos, interessos i altres conceptes), l'evolució va ser més positiva, perquè van créixer un 58% en comparació amb els tres primers trimestres de l'any passat, fins a 237 milions d'euros. La companyia ha comunicat aquest dilluns els resultats trimestrals a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el regulador financer espanyol.

Almirall es va vendre el març passat la divisió de cosmètica als Estats Units. La companyia no va anunciar el preu de l'operació, però va assegurar que no tindria efectes sobre l'evolució del negoci.

El grup presidit per Antonio Gallardo ha destacat el creixement de les vendes de dos medicaments contra la psoriasi (una malaltia de la pell) a Europa i d'un fàrmac de tractament de l'acne als Estats Units com a motors principals del creixement dels ingressos. De fet, els productes dermatològics centren l'activitat d'Almirall, perquè està en fase d'investigació i desenvolupament d'un nou medicament contra la dermatitis, i aquest any ha presentat dos nous principis actius per tractar l'alopècia i les infeccions a les ungles.

Segons els documents publicats per la CNMV, els països europeus representen dos terços de la facturació total de la companyia, mentre que els Estats Units hi aporten el 21% i la resta es concentra en mercats emergents.