Almirall torna als números vermells i perd 99,7 milions fins al setembre

Almirall va perdre 99,7 milions d'euros durant els nou primers mesos d'aquest any. Els laboratoris farmacèutics han tornat, doncs, als números vermells després que l'any passat van aconseguir uns guanys de 103,5 milions en aquest mateix període, segons ha informat aquest dilluns la companyia.

Tot i això, el resultat net normalitzat va ser positiu, amb 22,6 milions d'euros. La xifra, però, és pràcticament un 72% més baixa que la que va aconseguir els primers nou mesos del 2016. Entre gener i setembre, els ingressos totals van arribar als 561,6 milions d'euros, un 11,6% menys, mentre que el resultat brut d'explotació (l'ebitda) es va situar en 100,1 milions d'euros, un 45,5% menys, tot i la recuperació del tercer trimestre.

El marge brut es va situar en els 310,6 milions, un 23,6% menys: va quedar afectat negativament per la reducció de les vendes a les zones geogràfiques amb més marge. La companyia ha reiterat les estimacions anunciades el 10 de juliol i ha subratllat que el desenvolupament del negoci i les llicències segueixen sent la prioritat. En aquest sentit Almirall ha assenyalat que utilitzarà la seva "sòlida" posició financera per abordar oportunitats de creixement en aquesta direcció, buscant empreses o actius a Europa i els Estats Units que, des de l'inici, generin valor per als accionistes.

Focalitzats en les adquisicions

"2017 no ha evolucionat de la manera que esperàvem inicialment. La situació d'Aqua als Estats Units ha demostrat ser molt difícil per diverses raons. No obstant això, el conjunt integral d'accions que hem dut a terme per afrontar els esdeveniments adversos i mitigar el seu impacte han començat a tenir efecte", ha subratllat el conseller delegat de la firma, Peter Guenter.

"Tenim un balanç sanejat que ens permet focalitzar en adquisicions orientades a augmentar la massa crítica en mercats clau i en llicències d'actius en última fase de desenvolupament. Analitzarem en profunditat els objectius potencials de creixement inorgànic, i ens n'assegurarem l'encaix", ha afirmat Guenter.

La posició de caixa de la companyia va ser de 127,3 milions d'euros, mentre que el deute financer va arribar a un total de 152 milions d'euros, el 6,8% del total d'actius.