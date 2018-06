La planta d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda guanya un contracte de 100 milions

La companyia Alstom ha signat un contracte valorat en 100 milions d'euros per subministrar 38 tramvies a la ciutat de Frankfurt. Els trens es fabricaran a la planta que la companyia té a Santa Perpètua de Mogoda, segons ha informat aquest dimarts l'empresa.

Alstom fabricarà 38 tramvies i el contracte permet la possibilitat d'ampliar-lo a 15 vehicles addicionals. Un contracte que assegura encara més la càrrega de feina de la planta catalana de la multinacional.

Els tramvies són del model Citadis i estaran adaptats al mercat alemany. Aquest model de tramvia també es fabrica a la planta catalana per a les ciutats de Sydney (Austràlia) i Lusail (Qatar).

El contracte inclou les proves a la xarxa actual, els serveis de formació i de garantia i les peces de recanvi. Els dos primers tramvies es lliuraran l'any 2020 i reforçaran la mobilitat a Frankfurt, una ciutat que es preveu que arribi als 850.000 habitants, amb una àrea d'influència que superarà els 2,5 milions.

El Citadis per a Frankfurt serà de pis baix amb més superfícies de vidre, il·luminació led, seients individuals més amples i pantalles d'informació per al viatger. També incorporarà nous sistemes d'assistència al conductor, sensors de pluja i regulació automàtica de llums. Les portes dobles al llarg de tot el tren milloren l'accessibilitat, i s'han fet adaptacions per al mercat alemany com ara bugies pivotants per assegurar que el vehicle té més flexibilitat.

Cada tramvia serà de 31,5 metres de llarg i amb capacitat per a 197 passatgers. Fins ara Alstom ha venut 2.500 tramvies d'aquest model a més de 50 ciutats de tot el món.