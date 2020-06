Ametller obre aquest juny dos restaurants a Barcelona

La cadena d’alimentació Ametller Origen obre aquest juny dos restaurants a Barcelona. Estava previst que s’inauguressin abans, però les restriccions causades per la pandèmia del covid-19 ho van impedir. Es tracta del local de cuina d’autor ubicat al supermercat insígnia de l’empresa situat al carrer Berlín i la cafeteria-restaurant de Casa Seat.

En el primer cas, el restaurant es troba dins del Mercat d’Autors, la botiga de més de 2.200 metres quadrats -amb un espai destinat a la restauració- que la cadena va obrir al barri de les Corts de Barcelona al desembre. El nou restaurant compta amb plats creats per diversos xefs reconeguts, com ara Nandu Jubany, Josep Maria Kao, Hideki Matsuhisa i els germans Colombo. També s’hi ofereixen postres elaborades pel pastisser Christian Escribà i gelats de Rocambolesc, la cadena de gelateries del germà petit dels Roca.

Tot i que fa un mes ja es va posar en marxa amb vendes de menjar per emportar-se, l’obertura física del restaurant s’ha ajornat fins aquesta setmana. El local està dins del mateix espai del supermercat, que també compta amb un forn de pa ecològic, una peixateria i una formatgeria.

El Mercat d’Autors funciona, a més, com a centre logístic i de distribució de les vendes online d’Ametller a Barcelona, tant de productes de supermercat com de plats del restaurant.

El dia 30 a Casa Seat

El segon espai de restauració que obrirà properament el grup a la capital catalana es troba dins de Casa Seat, la nova seu i centre d’activitats culturals de la companyia automobilística amb fàbrica a Martorell. Tot i que Seat tenia previst obrir el local -ubicat al Cinc d’Oros- el dia de Sant Jordi, finalment el coronavirus va obligar a retardar l’obertura fins aquest dimarts. No obstant, la cafeteria-restaurant per a 35 comensals que hi gestionarà Ametller entrarà en funcionament el pròxim 30 de juny, segons va confirmar la companyia d’alimentació a l’ARA. El restaurant es troba a peu de carrer.

Amb aquests, ja són tres els restaurants d’Ametller Origen a Barcelona ciutat, als quals cal sumar els que té a Olèrdola -on hi ha la seu de la companyia- i Sant Cugat.