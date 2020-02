Per què a Amsterdam sí que s’hi ha pogut fer una gran fira?

¿Un congrés de tecnologia en una gran ciutat europea a mitjans de febrer del 2020? ¿Amb desenes de milers d’assistents de tot el món compartint l’atmosfera dels pavellons d’exposició com si res en plena crisi sanitària mundial? Però... aquell estand no és el de Sony? I més enllà, ¿no acabo de passar per davant dels d’Intel i Cisco? A veure... ¿que no ens acaben de cancel·lar el Mobile World Congress precisament per por del contagi del coronavirus Covid-19 i la retirada d’empreses com les tres citades, entre d’altres? ¿Potser he entrat en un univers paral·lel sense adonar-me’n?

No, en absolut. Passa que avui no soc a Barcelona sinó a Amsterdam, i el congrés no és el nostre MWC sinó un altre de tres lletres: l’ISE, sigles d’Integrated Systems Europe, el principal saló mundial de tecnologia audiovisual professional. L’edició de l’any passat va reunir 86.000 participants i aquesta, que va començar dimarts i acaba avui divendres, va pel camí de superar la xifra, i juga per tant en la mateixa lliga que el MWC. Tots aquests congressistes es comporten normalment malgrat l’alerta sanitària mundial, i es limiten a complir unes recomanacions d’higiene idèntiques a les que la GSMA tenia previstes per al Mobile. La gent no se saluda encaixant de mans i per tot arreu hi ha ampolles de gel desinfectant però, fora d’això, a l’ISE tothom fa la seva amb tota normalitat.

El que ha cridat més l’atenció entre els assistents catalans -l’endemà que la GSMA desconvoqués el MWC-és que entre els 1.300 expositors de l’ISE hi ha empreses, com les esmentades Sony, Cisco i Intel, que es van retirar del congrés de Barcelona i han acabat provocant la cancel·lació. Per això hi ha qui es demana com és possible que la mateixa empresa no gosi anar a Barcelona i en canvi no tingui cap inconvenient per venir a Amsterdam. Fins i tot hi ha qui hi veu una mà negra.

L’explicació és molt més senzilla i té a veure sobretot amb les dates. L’ISE s’està celebrant gairebé dues setmanes abans de l’inici previst del MWC, i si es té en compte que el muntatge de molts estands dura setmanes, es veu que molt personal procedent de la Xina ja era a Amsterdam abans que comencés la crisi del coronavirus.

També hi ha hagut anul·lacions

Per altra banda, sovint una mateixa empresa té divisions separades per a l’audiovisual i els mòbils, que poden tenir criteris diferents per decidir si hi assisteixen o no. De tota manera, Mike Blackman, el director de l’ISE (l’homòleg audiovisual de John Hoffman de la GSMA, diguem-ne) explica a l’ARA que sí que han tingut baixes: 50 dels 250 expositors xinesos inscrits s’han retirat perquè al seu personal no se li ha permès sortir de la Xina o bé perquè els seus vols s’han anul·lat. D’altres han atès l’estand amb empleats europeus. Fins i tot hi ha hagut 22 baixes d’empreses no xineses. En total sumen un 4% dels expositors previstos inicialment.

La ironia és que l’ISE marxa d’Amsterdam perquè ja no hi caben. A partir de l’any que ve els tindrem a la Fira de Barcelona, poc abans del Mobile World Congress, ocupant l’espai i les dates que el Cisco Live ha deixat lliures per instal·lar-se a partir de 2021 precisament... a Amsterdam!