Andic cedeix el tron a Lao

Cada mes de novembre la revista Forbes actualitza la llista que classifica les fortunes més importants d’Espanya segons el seu patrimoni. Els 100 individus més rics del país sumen 158.750 milions d’euros aquest 2017, un 2% més que l’any passat. Aquesta quantitat equival al 13% del PIB espanyol i a quasi tres quartes parts de la riquesa que genera Catalunya. El fundador d’Inditex (Zara), Amancio Ortega, segueix sent el líder indiscutible del rànquing, però la resta de la llista ha tingut força canvis destacats.

Canvi de líder a Catalunya

Manuel Lao supera Isak Andic i se situa a la primera posició

El president i propietari de Cirsa, la primera companyia de joc i oci a Espanya i a l’Amèrica Llatina, ha passat a ser l’home més ric de Catalunya. Segons la llista de Forbes, Manuel Lao acumula un patrimoni de 2.400 milions d’euros. Així, supera el fundador i màxim accionista de Mango, Isak Andic, que ha quedat rellevat a la segona posició. Andic, que l’any passat acumulava una riquesa de 4.200 milions, ha vist el seu patrimoni reduït fins als 2.300 milions. Segons Forbes aquesta davallada es deu a una “reorganització” del seu negoci.

La tercera posició del rànquing català l’ocupa Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola European Partners, que té una fortuna xifrada en 1.100 milions d’euros. Altres noms destacats en el panorama empresarial català són Alberto Palatchi, fundador de Pronovias (900 milions), i Thomas Andre Meyer, president de Desigual (900 milions d’euros).

Catalunya no perd múscul

Fins a 28 catalans es troben a la llista dels 100 espanyols més rics

El territori català conserva el mateix nombre de multimilionaris que l’any passat, un total de 28. Catalunya és la segona comunitat que més grans fortunes reuneix, superada només per la Comunitat de Madrid. En nombres absoluts, els magnats del Principat acumulen una fortuna de 18.050 milions d’euros, de manera que Catalunya és la tercera comunitat amb més patrimoni de la llista, superada només per Madrid i Galícia. Aquesta última té l’impuls de la presència d’Amancio Ortega, ja que només reuneix vuit grans fortunes del conjunt de l’Estat.

Aquest any la llista no ha tingut en compte les fortunes acumulades dels membres d’una sola família, fet que també ha produït alguns canvis respecte de l’any passat. A tall d’exemple, la família Grífols ocupava l’any passat la tercera posició del rànquing català. A la llista actualizada, el primer membre de la farmacèutica apareix en el setè lloc a Catalunya: es tracta de Núria Roura, la viuda de Víctor Grífols i Lucas, que té un patrimoni de 650 milions d’euros. Alguns dels que apareixien a la llista de l’any passat, aquest any també n’han quedat fora. És el cas de l’expresident del Barça Josep Lluís Núñez i del propietari de Tous, Salvador Tous.

Ortega, líder indiscutible

La fortuna del fundador d’Inditex és de 70.000 milions d’euros

Segons Forbes, Amancio Ortega continua ocupant la primera posició del rànquing espanyol amb molta diferència. La fortuna del magnat gallec se situa en els 70.000 milions d’euros, una quantitat que equival a la dels següents 51 milionaris de la llista. És tan gran el poder del fundador d’Inditex que la segona posició del rànquing també l’ocupa un familiar seu. Es tracta de Sandra Ortega, la seva filla, que posseeix actius per valor de 6.500 milions d’euros. Qui tanca el podi a la llista espanyola és el president de Mercadona, Juan Roig, que reuneix un patrimoni de 4.800 milions d’euros. Manuel Lao, el primer català de la llista, ocupa la vuitena posició, mentre que Isak Andic, la novena.

Les dones, més riques

El seu patrimoni mitjà és més elevat que el dels homes

Entre les 100 grans fortunes hi ha 27 dones, que sumen un patrimoni total de 24.500 milions. Sense tenir en compte la figura d’Amancio Ortega -que desequilibra la balança clarament a favor dels homes-, la quantitat de diners que acumulen les dones és, de mitjana, més elevada que la dels homes. El patrimoni mitjà de les primeres és de 1.900 milions de mitjana, mentre que el dels segons se situa en els 1.800 milions.