260x366 Anton Gasol substitueix Joan B. Casas al capdavant del Col·legi d'Economistes de Catalunya Anton Gasol substitueix Joan B. Casas al capdavant del Col·legi d'Economistes de Catalunya

El doctor en economia Anton Gasol serà el nou degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Així ho ha decidit la comissió electoral de la institució després que no s'hagi presentat cap altra candidatura en el termini establert, que finalitzava aquest dimarts. D'aquesta manera, a partir del setembre Gasol prendrà el relleu a Joan B. Casas, que ha estat al capdavant del Col·legi durant més de 10 anys.

Segons ha explicat el mateix Col·legi en un comunicat, la candidatura de Gasol, formada per 13 homes i 7 dones, té com a gran objectiu seguir prestant serveis de qualitat tant als despatxos professionals com també als economistes d’empresa –en tota la seva varietat sectorial i de perfils professionals–, als que exerceixen la professió com a autònoms o als que estan al servei de les administracions públiques.

Anton Gasol és economista, doctor en economia i empresa per la Universitat de Barcelona i diplomat en comunitats europees. Ha treballat com a consultor i analista econòmic i financer; com a articulista i conferenciant, i també és col·laborador acadèmic de l’Institut d’Estudis Financers. Especialista en sistema financer, ha estat economista de La Caixa per oposició amb una llarga trajectòria professional.

La junta de govern del Col·legi també ha renovat la totalitat dels seus càrrecs. El vicedegà serà Oriol Amat, mentre que Lluís Bigas presidirà la seu de Girona, Josep Maria Riu la de Lleida i Miquel Àngel Fuster la de Tarragona. Les vocalies de la nova junta de govern del CEC estan formades per 8 homes (Alfred Albiol, Benito García, Emilio Álvarez, Ivan Planas, Jaume Menéndez, Miquel Morell, Nacho Cornet i Xavier Subirats) i 7 dones (Berta Ferrer, Carme Casablancas, Carme Garcia, Elisabet Bach, Ester Oliveras, Maria Josep Arasa i Sofía Rodríguez).

Actualment el Col·legi d'Economistes de Catalunya compta amb més de 8.000 col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment als diferents vessants de l'economia i l'empresa.