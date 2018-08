Apareixen una vintena de taxis de Barcelona amb els vidres trencats

Una vintena de taxis han aparegut aquest dimecres al matí a Barcelona i altres municipis de l'àrea metropolitana amb els vidres trencats i signes d'haver estat víctimes d'actes vandàlics. Segons ha informat el president del sindicat Élite Taxi, Tito Álvarez, els taxi afectats tenien les finestres i el parabrisa davanter i posterior trencats, però cap havia patit robatoris a l'interior.

Tot i així, els Mossos d'Esquadra han confirmat a l'ARA que encara no s'ha obert cap investigació sobre els fets i que no consten denúncies per danys a taxis a les localitzacions proporcionades per Élite Taxi. L'associació ha assegurat en diverses ocasions que el sector ha estat víctima de manera recurrent d'actes vandàlics contra els seus vehicles.

A finals de juliol, el sector del taxi va iniciar una vaga a Barcelona, que posteriorment es va estendre a les principals ciutats espanyoles, per protestar per la falta de regulació de les llicències VTC, que són les que utilitzen companyies com Uber i Cabify. Durant les protestes, alguns vehicles que operen per a totes dues aplicacions també van patir destrosses.