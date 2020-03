Aquestes són les mesures per als autònoms aprovades per la Generalitat

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha anunciat en una entrevista a RAC1 el paquet de mesures per ajudar els treballadors autònoms afectats per la crisi derivada del coronavirus. En total, la Generalitat hi destinarà fins a 7,5 milions d'euros. Aquestes mesures seran complementàries a les que pugui aprovar aquest dimarts el govern espanyol, que es reunirà en consell de ministres.

De quants diners és l'ajuda?

La Generalitat oferirà una ajuda de com a màxim 2.000 euros per persona a tots els autònoms que pateixin una reducció "dràstica i involuntària" dels ingressos per culpa de les mesures de contenció del coronavirus. El Homrani estima que podrien beneficiar-se'n uns 4.500 treballadors catalans per compte propi, dels quasi 330.000 que hi ha a Catalunya.

¿Les poden demanar tots els autònoms?

En principi, el Govern no imposarà restriccions per sector i tothom les podrà demanar. L'administració avaluarà cada petició "cas per cas", segons el conseller: "No hi ha limitacions", ha dit. "Qualsevol autònom que pugui demostrar la reducció dràstica i involuntària de la facturació i que ha hagut de tancar l'activitat econòmica per decisions de salut pública" podrà reclamar l'ajuda, ha aclarit el conseller. Així doncs, el Govern mirarà els ingressos del març de 2020 de cada autònom i els compararà amb els del mateix mes del 2019, a fi d'establir si s'ha produït una caiguda dels seus guanys i de quant ha de ser l'ajuda.

Què passa amb els autònoms que faci menys d'un any que ho són?

En aquest cas, com que encara no tindran un historial d'ingressos prou antic per mirar la facturació del 2019, es faran anàlisis i comparatives dels seus ingressos mensuals, segons el conseller.

Quan es podrà demanar l'ajuda?

El Homrani vol tenir-la a punt "com més aviat millor" i ha indicat que el departament de Treball espera que es puguin iniciar els tràmits la setmana que ve.

Quins altres requisits cal complir per rebre-la?

Cal estar donat d'alta com a treballador autònom i tenir el domicili fiscal a Catalunya.